Los artistas plásticos les ponen color e ingenio a las casacas carnavaleras

Rompiendo prejuicios y de una manera creativa, cada vez son más los artistas plásticos que diseñan casacas para las comparsas carnavaleras cruceñas. Un fenómeno que fue creciendo en los últimos años y que genera propuestas originales y que ha vitalizado la tradicional vestimenta de los protagonistas de la fiesta.

Una de las pioneras en hacer casacas es Ejti Stih, que desde hace años las diseña para varias comparsas y este año no será la excepción, ya que sus creaciones vestirán a ocho agrupaciones.

“La mayoría son de agrupaciones de jóvenes que ven en la casaca un elemento superfuerte con el que se identifican. Creo que ven mis diseños, les gusta y vienen a que les haga a ellos. Algunas veces tienen una idea, otras no, un poco trato de cumplir sus deseos, con los colores que tiene su comparsa y metiendo mi cuchara con ideas. De esa forma cada año han crecido los pedidos”, comenta Stih, que ve en la vestimenta un soporte ideal para que los artistas exploten su creatividad.

La artista también es de la idea de que este año las casacas deberían ser todas blancas, en apoyo a los médicos.



“A mí me parece divertido y es superlindo ver a un grupo grande de personas usando tu diseño, además que siempre he disfrutado del Carnaval”, dice Inés Fernández de Córdova, hija de Stih y que estudió Arte en Inglaterra. La joven cuenta que empezó creando las casacas de sus amigos, los integrantes más jóvenes de los Artistas, y este año prepara para otra agrupación su cuarta casaca.

Nuevas propuestas

El año pasado el espacio Manzana 1 organizó la muestra Casacas en el tiempo, en la que se mostraba la evolución que han tenido las casacas y batas del Carnaval cruceño a lo largo de los años. Una parte de la muestra contó con la producción de pintores y diseñadores, que fueron invitados a crear su versión personal de la prenda y a la par se presentaron las ganadoras del concurso de Diseño de Casacas.



La muestra evidenció el ingenio y la creatividad de los participantes, pero también que puede ser un buen soporte para una gran diversidad de propuestas. Además fue la oportunidad de muchos artistas plásticos para incursionar en ese tipo de diseños.

Uno de los ganadores del certamen convocado por Manzana 1 fue Alejandro Ugalde, que es diseñador gráfico de profesión, pero también se dedica a la creación artística. “Para mí es muy importante la visión que puede tener un artista, ya que muchas veces el diseño se deja llevar por lo comercial, en cambio el arte ve la esencia de las cosas. En el caso de mi obra, trató sobre la identidad urbana de Santa Cruz de la Sierra, especialmente del centro, y lo que hice fue simplemente plasmar en la casaca las placas de calles que son representativas del centro cruceño y especialmente de su Carnaval”, comenta Ugalde, que espera que algunas agrupaciones carnavaleras se animen a usar este año sus propuestas.



“Me parece que las posibilidades creativas son infinitas y se pueden dar otro tipo de intervenciones a partir de utilizar otros materiales, costuras o bordados”, sostiene ‘Maria’ Zanutti (nombre artístico de Alejandra Barbery), que ya ha realizado dos casacas, una para exponer y la otra para una comparsa.



“El Carnaval es parte de la cultura de la sociedad y creo que las artes plásticas pueden aportar dándole realce a la fiesta. De igual modo incentiva a que los artistas busquemos nuevos horizontes, nuevos desafíos, porque el formato ya no es el lienzo tradicional, la temática es específica y eso es un reto también”, comenta Carlos Paz, que ya ha recibido llamadas de algunas agrupaciones interesadas en sus propuestas.



“La mano del artista es lo que enriquece a la casaca, porque se trabaja de forma artesanal”, opina el artista Jamir Johanson, que ha recibido la llamada de cinco agrupaciones, pero que este año ha preferido descansar y esperar al próximo Carnaval para realizar nuevos diseños.

Una puerta abierta

Todos los artistas consultados coinciden en señalar que la creación de casacas permite infinidad de futuras propuestas. “El carnaval es una explosión de colores, de emociones y mientras haya ese material dentro de la esencia del Carnaval se puede trabajar un millón de cosas. Nos inspira mucho”, opina Ugalde, mientras que Stih dice: “Siempre existe el riesgo de repetirse, ahí está el drama, pero también el desafió de todo artista. De todas maneras me parece fantástico que nos pidan a los artistas que hagamos casacas. Yo me siento honrada que vengan y me busquen, además que me parece lindísimo que me den libertad en lo que hago”.