Piotr Nawrot

- Director artístico del festival -

“Siempre es un desafío seleccionar a los participantes”

Protagonista. Pieza clave dentro de lo que es la organización del contenido musical del encuentro musical, Nawrot detalla acerca del contenido y el rumbo que tendrá el evento cultural que empieza hoy

El sacerdote polaco Piotr Nawrot es el director artístico del Festival de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos y una pieza fundamental de los lineamientos que ha tenido el evento cultural, considerado uno de los más importantes que se realiza en Bolivia. Conversamos con él para que nos dé un panorama de los diez días del festival.

¿Qué característica tendrá esta nueva edición del festival?

Cada festival tiene que cumplir, por un lado, dar continuidad a lo que se inició en 1996 y por otro tiene que ofrecer novedades, y la novedad empieza por nuevos estudios en los archivos musicales de la región. Nuestro objetivo es comunicar el gran pasado musical de esta parte del mundo, y lo que aceptamos de Europa tiene que ser complementario para comprender el origen de lo que ha ocurrido aquí. Por eso en este festival se van a presentar nuevos estudios. Por ejemplo, el coro Arakaendar va a presentar salmos que todavía no han sido escuchados de los archivos de Chiquitos y Moxos. Habrá obras del Archivo Nacional de Sucre y, desde 2016, la gran novedad es la música de Pedro Ximénez Abrill y Tirado, el compositor arequipeño que vivió 23 años en Sucre. En este festival se podrá escuchar de él la Sinfonía 11, la Sinfonía 16, que es estreno mundial, y un nuevo Divertimento Concertante para guitarra.

Otra de las novedades es que tenemos nuevos instrumentos. Cuando empezamos en 1996 no teníamos un solo instrumento para hacer música antigua, hoy tenemos 11, que es una gran riqueza, lo que nos permite hacer producciones de cualquier tipo de música antigua. Estamos mejor equipados que muchos otros festivales del mundo y tenemos la gente preparada para hacerlo. Hoy tenemos la capacidad de fabricar órganos, violines, violas y chelos.

La idea es que dentro de dos años, los bolivianos, cuando toquen la música de los archivos ya no sea con copias de los instrumentos hechos en Europa, sino hechos con las maderas de aquí. Otra novedad también es la continuación de las coproducciones musicales, que permite a artistas nacionales trabajar junto con los extrajeros en alguna producción En esta versión, por ejemplo, Julliard 415 de Estados Unidos se presentará junto al coro de Urubichá y el Ensemble Donizetti de Italia lo hará con el coro guaraní de Palmarito.

¿Cómo ha sido la selección de los grupos?

Siempre es un desafío, porque por un lado se tiene que cuidar la excelencia de este evento. Los nacionales tienen que pasar por distintos niveles de audición, donde se evalúa el nivel musical, si el repertorio es atractivo y si no es repetitivo, además de su interés en asistir a los ensayos y en su preparación. Con los internacionales se hace otro tipo de evaluación, sobre todo se evalúa su excelencia musical.

¿Se van a realizar grabaciones de los participantes del festival?

Todos los conciertos en Santa Cruz se graban, luego tengo que escucharlos y hacer una selección, pero también otras agrupaciones, por su cuenta, realizan grabaciones. En esta versión se grabarán tres en los que se mostrará la participación de los grupos internacionales y las coproducciones con los nacionales, y en uno solo los de los nacionales.

En las últimas ediciones ha sido evidente que el festival amplía sus sedes a otras regiones y muestra también música de otros archivos del país, no solo los de Chiquitos y de Moxos.

Usted tiene toda la razón. El enfoque principal a lo largo de estos 20 años ha sido Chiquitos y todo lo misional, pero la tarea del festival también es el de presentar música del renacimiento y barroco americano; de hecho, su nombre completo debería ser Misiones de Chiquitos y de Moxos, pero como es muy largo lo abreviamos.

Entonces creemos que debe entrar la música de otros archivos americanos e ir incluyendo más, porque sería tremendamente imprudente si solo nos enfocamos en las de un solo lugar. Por ejemplo, en el anterior festival presentamos la Misa Potosí, pero en esa ciudad no hay ni una sola hoja de esa composición que pudimos reconstruir de los archivos de Chiquitos, Moxos y Sucre.

¿Cuál es el objetivo del encuentro de musicólogos que se realizará en Tarija?

Por primera vez el director es un investigador boliviano, Manuel Gómez, y la intención de que se realice nuevamente en Tarija es enfocar en el aporte de los franciscanos, que se encuentra en el Centro Eclesial de Documentación que hay en esa ciudad. Los jesuitas fueron grandes misioneros, pero no han sido los únicos. Los franciscanos han dejado muchos archivos y otros también lo hicieron.

¿Cuál es el futuro del festival?

El festival termina el 22, pero en mayo hay que empezar a preparar el siguiente si lo queremos tener como lo tenemos. Hay desafíos grandes, como la necesidad de un cambio generacional. Yo he estado dos décadas y tampoco puedo perpetuarme, y me gustaría ir preparando a alguien en estas responsabilidades. Este cambio también implica a las orquestas, que los maestros perfeccionen sus conocimientos y que se continúe con el estudio de los manuscritos misionales. Hay muchísima música que no hemos escuchado todavía, pero hay que prepararse para entrar a esos archivos.

IMPORTANTE. El silencio y el respeto a los intérpretes son esenciales para apreciar mejor la música. Todos ellos se desarrollan en iglesias y no tienen numeración ni espacios reservados

Pautas para disfrutar un evento único

Sugerencias. Consejos de cómo comportarse en los conciertos; transporte para llegar a algunas sedes y la lista de los espectáculos que tienen costo

El encuentro musical que se inicia hoy y se prolongará hasta la próxima semana es sin duda uno de los más importantes de la cultura en Bolivia y uno de los de mayor proyección internacional.

Para disfrutarlo mejor es necesario tomar en cuenta algunos aspectos tanto en el desarrollo de los espectáculos, como si usted quiere participar de los conciertos en las poblaciones que en esta versión son sedes. También le proporcionamos la lista de los conciertos en la ciudad de Santa Cruz que son pagados.

Si piensa viajar

Muchas personas participan del festival haciendo el circuito misional, lo que significa asistir a los conciertos en los templos misionales chiquitanos. Para los que no cuentan con transporte propio, hay flotas que llegan hasta esas poblaciones y que salen de la terminal Bimodal y brindan servicios de ‘semi cama’, ‘bus cama’ y aire acondicionado.

Entre ellas están TransBolivia, que sale a diario a las 20:30 (691-16833), Trans Bioceánica que sale en dos horarios, 20:00 y 20:30 (750-17642). Expreso Baruc, que ofrece tres horarios distintos desde las 10:00 (750-14907). Todas ellas pasan por las principales poblaciones chiquitanas.

Otra opción para los viajeros a las misiones son las empresas de trufis, que llevan entre seis y 14 personas. Estos minibuses parten cuando completan el total de pasajeros para realizar el servicio de traslado, lo que le da mayor flexibilidad en los horarios de salida. Entre los que hacen el recorrido hasta San José de Chiquitos, Roboré e incluso llegan más allá de esta población, está Trufis Paitití Chiquitano (780-08230), Cooperativa 25 de Octubre (713-59441), Cooperativa Jasayé (736-16326), Asociación Las Misiones (736-16326), Cooperativa Primero de Mayo 3 Cruces (784-00540) y Cooperativa 26 de Agosto (726- 77375).

Los que prefieran no viajar tan lejos, pero se animen a ir hasta Porongo, los trufis y micros a esa población los pueden tomar en la calle José Manuel Aponte, entre Muchirí y Ana Barba.

Los que elijan ir al sur del departamento para asistir a los conciertos en Camiri, lo pueden hacer desde la terminal Bimodal en los servicios de El Chaqueño (770-76231), Expreso Camiri (770-76231) y Expreso Cordillera (362-5486).

Tomar en cuenta

Celulares. Una de las principales recomendaciones que se pide antes del inicio de los conciertos del festival es apagar los teléfonos móviles e incluso no llevarlos.

Otros ruidos. Evite hacer ruidos con bolsas, chicles o charlar mientras se realizan las presentaciones de los artistas.

Llegue a tiempo. Trate de llegar, por lo menos de diez a 15 minutos antes del concierto, porque una vez iniciado no se deja entrar a las personas que llegan tarde. Deben esperar a que haya una pausa para poder entrar y ocupar sus localidades, lo que le hará perder gran parte del espectáculo.

En SanJjavier. El Centro Cultural Búho Blanco, de Juan Bustillos, donde se exhiben alguna de sus obras, acogerá una exposición de Leoni

Actividades alternativas acompañarán el festival

Variedad. Cada sede de este evento musical ofrece diferentes opciones para el público que lo sigue, desde exposiciones de arte y fotografía hasta otros conciertos en espacios más pequeños que los programados para este encuentro bianual

Además de los recitales programados en el XII Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca, tanto en la capital cruceña, Tarija, Chuquisaca como en las provincias chiquitanas, habrá durante esos días otras actividades que los organizadores están difundiendo, como exposiciones de arte en diferentes galerías y centros culturales, conciertos gratuitos en otros espacios y talleres y charlas, algunas de ellas se realizarán antes de las actuaciones, y otras –como las muestras– están vigentes aún.

Programa

En el caso de Santa Cruz de la Sierra, son siete las galerías y centros culturales que tienen propuestas los 10 días del festival: la Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche, el Centro de la Cultura Plurinacional (CCP), la Manzana 1, el Centro Boliviano Americano (CBA), la Casa Melchor Pinto, el Café Patrimonial, la Alianza Francesa y el Goethe Zentrum.

En la Manzana 1 actualmente se encuentra la exposición Rojo y oro, de la artista Ejti Stih, que lanza su mirada sobre el aborto; además, desde mañana hasta el 18 estará la muestra fotográfica Arte en la plaza.

El 18, en el CCP, se inaugurará la muestra Musas, del artista Carlos Paz. El 19 y el 20 de abril, ahí mismo, habrá dos recitales gratuitos a las 17:00. El primer día tocará el Ensamble de San Antonio y el segundo, la Orquesta Hombres Nuevos, y luego, a las 20:00, habrá una sesión de jazz con las bandas Jazz 5 y Tarumá. Y el 22, en el mismo centro, se inaugura la exposición Fotomurales en la ciudad, en el marco del homenaje al artista Lorgio Vaca.

En Tarija

En la capital chapaca la gente de la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC) ha coordinado algunos actos también. Mañana se llevará a los músicos y a los visitantes que quieran ir al pueblo de San Lorenzo, cuna del héroe nacional Eustaquio ‘Moto’ Méndez.

El lunes 16 se hará un recorrido por la famosa ruta del vino, que tendrá un costo de Bs 20; el 19 de abril se hará una visita al observatorio gastronómico de Santa Ana y al siguiente día habrá un recorrido por el museo franciscano de la capital tarijeña.

En los municipios

En Camiri, el 19 de abril habrá una retreta con todos los colegios de este municipio chaqueño, en la plaza 12 de Julio. El 20 se presentará la danza Cuadro chaqueño, en el atrio de la catedral. El 21 se realizará la Feria del Libro Camiri Libros, en la plaza 12 de Julio y el 22 habrá un concierto a cargo de una tamborita, en el atrio de la catedral.

En San Ignacio de Velasco hay programadas actividades todos los días del festival, las más importantes se llevarán a cabo el 22, cuando se efectúe el concierto barroco, que será seguido posteriormente por la puesta en escena de la obra La Misión y finalizará con una retreta.

De la misma manera en San Rafael habrá visitas guiadas a los templos chiquitanos, al cabildo misional y se ha organizado la venta de los horneados típicos de esta región.

En tanto que en Concepción se presentarán diferentes obras de teatro en los días del festival; además, se podrá visitar el taller de Samuel Cruz, artesano lutier.

En San José hoy se inicia el festival con una visita guiada al parque Santa Cruz La Vieja y una exposición fotográfica en homenaje a los 25 años de la declaratoria de Patrimonio de la Unesco.

Propuestas

En el CCP - Lorgio Vaca (Artista)

La exposición en homenaje a Lorgio Vaca en el Centro de la Cultura Plurinacional es uno de los atractivos artísticos en estos días del festival. Además, se inaugurará otra exposición sobre su trabajo en el mismo centro en los próximos días.

Exposición - Ejti Stih (Artista)

La muestra Rojo y oro, de la artista cruceña, estará hoy y mañana en la galería Manzana 1 de Santa Cruz. En las afueras de este espacio también hay una exposición fotográfica, integrada por imágenes de varios fotógrafos que están acompañadas de poemas.

Diez días de arte y turismo en Santa Cruz la Vieja

El municipio de San José, además de los conciertos de música barroca, presentará exposiciones de arte y retretas con danzas y cantos. Se llevará a cabo una visita a Santa Cruz La Vieja, la cuna de la cruceñidad, además habrá exposiciones fotográficas.

Tarija - Observatorio en Santa Ana

Entre las actividades que tendrá la capital tarijeña está la visita al observatorio de Santa Ana, además de la famosa ruta de vinos y singanis. En esta ciudad se inicia hoy el festival con el concierto de la Orquesta Filarmónica de la ciudad. Una sede importante.

Así se inicia el primer día

Categoría. Agrupaciones de Bolivia, Inglaterra y Alemania abren esta edición del festival. Las provincias de Santa Cruz y la ciudad de Tarija acogen a los músicos

El primer día del XII Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca tiene en cartelera agrupaciones de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Bolivia, que actuarán en escenarios de la capital cruceña, en municipios de la Chiquitania y, como el año pasado, en la ciudad de Tarija, que nuevamente se suma a este evento.

Una de las presentaciones más importantes de hoy es la que realizará el ensamble estadounidense Julliard 415 con el Coro Urubichá, a las 21:00, en la parroquia San Roque (Velasco N.º 687) de Santa Cruz. Ambas agrupaciones interpretarán una misa de los archivos chiquitanos, compuesta por el italiano Roque Ceruti.

Un poco más temprano, a las 19:00, en la capilla Los Huérfanos (Monseñor Salvatierra, esquina René Moreno), se presentará la violinista cruceña Karín Cuéllar, acompañada del organista inglés Benedict Williams, que interpretarán el repertorio Stylus Fantasticus: Música Austro-Alemana del siglo XVII para violín, con piezas de Heinrich Ignaz von Bibe y de Johann Heinrich Schmeltzer, entre otras.

En Tarija

Tarija, por segundo año consecutivo, estará como sede del festival barroco. Esta noche, a las 20:30, en la Iglesia San Francisco, la capital chapaca acogerá a su orquesta filarmónica, que interpretará la sonata XVIII y la VIII de los archivos de Chiquitos del siglo XVIII y, como una de las obras importantes que se escucharán en este festival, también tocarán la Sinfonía 16, del compositor arequipeño Pedro Ximénez de Abrill Tirado.

En la Chiquitania

Los municipios chiquitanos esperan al público nacional y a los turistas que quieran disfrutar de buena música en estos días. Las presentaciones en estos pueblos son gratuitas. Hoy San Javier tendrá dos recitales: a las 11:00 estará el Coro y Orquesta Misional de San Javier, en la iglesia, y en la noche, a las 20:30, le tocará el turno al Coro y Orquesta Arakaendar, un grupo que ya es parte de la tradición de este festival.

En la catedral de la Inmaculada Concepción, de Concepción, a las 20:30, actuará el Consone Quartet, de Inglaterra; y en la catedral de San Ignacio, a esa misma hora, tocará el quinteto alemán PentAnemos.

En la iglesia de San José de Chiquitos tocarán, a las 11:00, el Coro de Niños del Colegio Alemán Schulspatzen y a las 20:30, el Coro y Orquesta Municipal de San Ignacio de Velasco. En Santiago de Chiquitos, a las 19:30, se presentará el Coro AECantores, de Bolivia.