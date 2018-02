Las nominadas: Meryl Streep

Es la mujer récord de los premios de la Academia. Tiene 21 nominaciones a los Óscar. Ahora compite por Los archivos del Pentágono. Su nombre completo es Mary Louise Streep. Ganó por Kramer vs. Kramer (1979), La decisión de Sofía (1982) y La dama de hierro.

Ha recibido 31 nominaciones a los Globo de Oro, siendo ocho veces ganadora, acumulando así el mayor número de candidaturas que ninguna otra persona en la historia. Su larga carrera también le ha dado dos SAG, dos BAFTA y cinco nominaciones a los Grammy.

En 2004 fue homenajeada por el American Film Institute por su contribución a la cultura a través de las artes interpretativas, siendo la actriz más joven en ser distinguida. En 2010 fue reconocida con la Medalla Nacional de las Artes por parte de Barack Obama.

Información personal

Nombre de nacimiento:

Mary Louise Streep

Nacimiento:

22 de junio de 1949 (68 años)

Summit, Nueva Jersey,

Estados Unidos

Nacionalidad:

Estadounidense

Religión:

Agnosticismo

Familia

Madre: Mary Wilkinson Streep

Cónyuge: Don Gummer (1978-presente)

Pareja: John Cazale (1976–1978)

Hijos:

Henry Wolf Gummer (1979)

Mamie Gummer (1983)

Grace Gummer (1986)

Louisa Gummer (1991)

Educación

Alma máter

Vassar College (Grado en Artes)

Universidad Yale (Máster en Bellas Artes)

Escuela de arte dramático de Yale

Información profesional

Ocupación: Actriz, productora,

Años: activa 1971-presente

Miembro de: Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias

Premios artísticos

Premios Óscar

Mejor actriz

1982 La decisión de Sophie

2011 La dama de hierro

Mejor actriz de reparto

1979 Kramer vs. Kramer

Globos de Oro

Mejor actriz - Drama

1982 La mujer del teniente francés

1983 La decisión de Sophie

2012 La dama de hierro

Mejor actriz - Comedia o musical

2007 El diablo se viste de Prada

2010 Julie & Julia

Mejor actriz de reparto

1980 Kramer vs. Kramer

2003 Adaptation

Mejor actriz - Miniserie o telefilme

2004 Angels in America

Premio Cecil B. DeMille

2017 Premio a la Trayectoria Profesional

Premios BAFTA

Mejor actriz

1982 La mujer del teniente francés

2011 La dama de hierro

Premios Emmy

Mejor actriz - Miniserie o telefilme

1978 Holocausto

2004 Angels in America

Mejor Narrador

2017 Five Came Back

Premios SAG

Mejor actriz - Miniserie o telefilme

2003 Angels in America

Mejor actriz

2008 Doubt

Festival de Cannes

Mejor actriz

1989 A Cry in the Dark

Premios César

César Honorífico

2003 Premio a la Trayectoria Profesional