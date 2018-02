Las nominadas: Llámame por tu nombre

Aclamada por la crítica y aplaudida en los festivales, Llámame por tu nombre compite en mejor película, actor, guion adaptado y canción. Cuenta la historia de amor entre Elio (Timothée Chalamet) y Óliver (Armie Hammer) durante una época difícil para la comunidad gay europea.

Ficha técnica:

Título:

Llámame por tu nombre

Dirección:

Luca Guadagnino

Producción

Luca Guadagnino

Emilie Georges

James Ivory

Marco Morabito

Howard Rosenman

Peter Spears

Rodrigo Teixeira

Guion

Luca Guadagnino

James Ivory

Wálter Fasano

Basada en Call Me by Your Name

de André Aciman

Música:

Sufjan Stevens

Fotografía:

Sayombhu Mukdeeprom

Montaje:

Wálter Fasano

Protagonistas:

Timothée Chalamet

Michael Stuhlbarg

Armie Hammer

Países:

Estados Unidos

Italia

Francia

Brasil

Estreno:

22 de enero de 2017 (Sundance)

Género:

Cine LGBT, coming-of-age y drama romántico

Duración:

130 min.

Clasificación:

Contenido sexual, desnudez y algo de lenguaje

Idioma(s):

Inglés

Italiano

Francés

Productora:

Frensy Film Company

La Cinèfacture

RT Features

Water's End Productions

Distribución:

Sony Pictures Classics

Presupuesto:

3.500.000 dólares

Recaudación:

28.233.029 dólares

