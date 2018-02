Las nominadas: Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis es el único que ha conseguido el Óscar en tres ocasiones como actor y uno de los tres únicos hombres que se han hecho con tres estatuillas. Ganador por Mi pie izquierdo (1989), Petróleo sangriento (2007) y Lincoln (2012). Pugna como mejor actor por El hilo invisible.

Información personal

Nombre de nacimiento:

Daniel Michael Blake Day-Lewis

Nacimiento:

29 de abril de 1957 (60 años)

Londres, Inglaterra, Reino Unido

Nacionalidad:

Británico

Irlandés

Familia:

Padres:

Cecil Day-Lewis

Jill Balcon

Cónyuge:

Rebecca Miller (1996-presente)

Pareja:

Isabelle Adjani (1989-1995)

Hijos:

Gabriel-Kane (1995)

Ronan Cal (1998)

Cashel Blake (2002)

Educación

Alma máter

Bristol Old Vic Theatre School

Sevenoaks School

Bedales School

Información profesional

Ocupación: Actor

Años: activo 1970-2017

Miembro de: Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias

Premios artísticos

Premios Óscar

Mejor actor

1989 My Left Foot

2007 There Will Be Blood

2012 Lincoln

Globos de Oro

Mejor actor - Drama

2007 There Will Be Blood

2012 Lincoln

Premios BAFTA

Mejor actor

1989 My Left Foot

2002 Gangs of New York

2007 There Will Be Blood

2012 Lincoln

Premios SAG

Mejor actor

2002 Gangs of New York

2007 There Will Be Blood

2012 Lincoln