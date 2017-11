Las flores de Erika Ewel en una expo en la Casa Melchor

Erika Ewel regresa cada año a Santa Cruz para mostrar sus nuevos trabajos, y en esta ocasión estará en una de las salas de la Casa Melchor Pinto (Sucre # 50), donde hoy, a las 20:00, inaugurará su muestra pictórica compuesta por una serie de nueve cuadros de gran formato trabajados en la técnica del óleo sobre lienzo.

Si bien la exposición no tiene título, las nueve piezas tienen un tema en común, las flores, con las que Ewel ha venido experimentando en los últimos años. “Los cuadros tienen colores muy vibrantes, con los que he venido trabajando durante este tiempo”, expuso Ewel. “Sigo trabajando con el tema de las flores, de lo más orgánico, pero cada vez se hace más abstracto, las imágenes se vuelven más sueltas, si se quiere decir así”, agregó la artista nacida en Santa Cruz, pero que vive desde hace muchos años en La Paz.

Con una trayectoria de más de 25 años, Ewel indicó que su manera de producir no ha cambiado: algo detona y ‘engancha’ y de ahí sale el tema. “En mis inicios trabajaba mucho sobre mi persona, después empecé a mirar el exterior y empecé a ocuparme del paisaje, después seguí con el detalle del paisaje: plantas, árboles, cosas más específicas; ahora ya son tres años que vengo trabajando con las flores”, explicó Ewel.

De rosas escritas y otros

El año pasado Ewel presentó una muestra basada en la rosa escrita, en la que diseccionaba a la rosa, tanto en la forma como en el concepto, a través de dibujos, poemas, pinturas y transparencias. “El objetivo de este año es mostrar mucho color, y que la mano al pintar sea más suelta”, comentó.



En todos estos años de carrera Ewel ha manejado la pintura al óleo, aunque también le gusta mucho trabajar con el arte textil, también tiene piezas de fotografía, desde un enfoque más conceptual. “Mi recorrido es así, como que la formación que he tenido en Brasil y en México me exigían mucha renovación, que no me estanque; entonces, por eso es que experimento con diferentes medios y temas”, acotó la artista. “Una vez que se agota el tema salto para el siguiente”, agregó.



Ewel hizo hincapié en los cambios que ha tenido desde que empezó con el arte, con obras que a veces funcionaban como un ‘autorretrato’, otras veces estaba el cuestionamiento de lo que es ser una mujer, y también la búsqueda de saber “dónde está uno parado”, aclaró. “Para mí no ha cambiado la manera de mirar, lo que ha cambiado es el objetivo”.

Erika, artista

Estudió Bellas Artes en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil; obtuvo una maestría en pintura en la Academia de San Carlos de México. Estuvo en bienales internacionales de arte, como la IX Bienal de Cuenca, Ecuador y la Bienal del Mercosur, en Porto Alegre, Brasil, en su primera, segunda y tercera versión.