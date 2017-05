La taquilla se debate entre los furiosos y los guardianes

En solo tres semanas Rápidos y furiosos 8 es la trigésima película en superar los $us 1.000 millones en la taquilla mundial, mostrando el poderío de las grandes franquicias y el interés en las aventuras de la familia liderada por Dominic Toretto (Vin Diesel).

En Bolivia también ha tenido un éxito rotundo. Hasta el miércoles 285.739 personas la han visto en las salas de cine de todo el país. Los estrenos de estos últimos días no fueron competencia para la cinta de alto calibre.

LOS GUARDIANES AL ATAQUE

Las primeras cifras de Guardianes de la Galaxia 2 en su primera semana de estreno también dan un buen presagio al filme.



Según Deadline, la cinta ha recaudado $us 101 millones en su primer fin de semana.

Los países donde obtuvo mayor recaudación fueron Reino Unido ($us 15,5 millones), Australia ($us 11,6 millones), Alemania ($us 8,3 millones), Francia ($us 7,9 millones) y México ($us 7,6 millones).

En el territorio nacional son 82.942 personas las que ya la vieron, hasta el miércoles, en las salas de cine.

Ambas siguen en cartelera, ¡aún estás a tiempo!.