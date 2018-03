La plaza 24, testigo de un nuevo romance viral

La semana pasada, la plaza 24 de septiembre de Santa Cruz nuevamente fue el escenario de una historia de amor viral. Primero fue la de Madisson Hualas: miles de personas vieron y siguen viendo en las redes sociales la sorpresa que le hizo a su exnovio en la plaza. Ella lo esperó una noche parada dentro de un corazón hecho de rosas. Era uno de sus últimos intentos para volver con él, pero no funcionó.



Toda la acción fue grabada en un video y se viralizó rápidamente. Hualas había llegado de La Paz para salvar su amor. La idea no resultó y el exnovio dijo que ya había decidido su destino hace tiempo.

Para suerte de Madisson, muchos la apoyaron en su causa y hasta la invitaron a que cuente su historia en varios medios de comunicación.



Pero días después apareció otro video de similares características en Facebook, con otro corazón de rosas rojas incluido. Yeri Ardaya y Daniela Paz llevan ocho años de noviazgo, y Yeri creyó que era buena idea dar el siguiente paso, pero quería que fuera especial, así que en complicidad con su futura suegra ideó un plan: una noche le pidió a Daniela que se vendara los ojos y en movilidad la trasladó desde su casa, sin que supiera, hasta la plaza. Cuando bajaron del auto, unos mariachis empezaron a tocar y a Daniela se le erizó la piel. Una vez llegaron donde debía,

Yeri le sacó la venda y ella pudo ver todo lo que su novio había preparado: los mariachis, su familia y amigos con un cartel que decía “Amotito, ¿quieres casarte conmigo?”, y no fue más, Daniela aceptó con gusto la propuesta.

Felicidad



“Yo sospechaba que tenía algo que ver con una pedida de mano, pero no me esperaba todo eso”, dijo Daniela. Aunque esto ocurrió en noviembre del año pasado, el video recién se hizo viral la anterior semana y tiene miles de reproducciones y comentarios que le desean felicidad a la pareja.



Ahora, Daniel y Yeri se alistan para el matrimonio, que se realizará en septiembre.

En las redes sociales las reacciones son distintas, desde gente que se lo toma bien hasta quienes dicen que son escenas muy ‘cursis’.