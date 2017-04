La historia del rapero iraní condenado a muerte llega al cine

La cruda historia de Shahin Najafi, un rapero iraní condenado a muerte por denunciar en sus canciones el fundamentalismo y la opresión del Gobierno de su país, llegó hoy a Nueva York en el marco del Festival de Cine de Tribeca, donde se estrenó el documental.

"When God Sleeps" (Cuando Dios Duerme) retrata la vida del artista y activista, que tras abandonar Irán por la condena de muerte impuesta contra él por un clérigo musulmán, trata de rehacer su vida en Alemania, donde sigue recibiendo constantes amenazas.

Sin embargo, y pese a la recompensa de 500.000 dólares que una página web iraní ofreció a cualquiera que acabara con su vida, Nafaji no desiste en su afán de denunciar las injusticias, la censura y el sexismo que se vive en Irán.

"Me fascina la gente que tiene unas convicciones tan fuertes y que tiene un motivo por el que luchar y que no cesan en su empeño", dijo a Efe el director del documental, Till Schauder.

La cinta pone de manifiesto el miedo constante y la paranoia que sufre Nafaji, que no puede deshacerse de la sensación de peligro constante para él y para todos los seres queridos que le rodean al estar amenazados por fanáticos religiosos.

El rapero se ve forzado a esconderse durante meses en una pequeña localidad alemana, a cambiar su aspecto de forma constante, a dormir acompañado de un machete, a buscar la protección de la Policía y a ser extremadamente cauto durante sus actuaciones musicales, que teme podrían ser objetivo de un ataque terrorista.

Pero Schauder también retrata, en contraposición, la valentía del músico, que no solo no se pliega ante las intimidaciones, sino que cada vez denuncia con mayor contundencia la hipocresía de los líderes de su país y el sometimiento de las mujeres, aunque en ocasiones no cuente con el apoyo de los suyos.

"La represión en Irán es tal que muchos de los músicos que hay en el país me pidieron que no les asociara a Shahin, porque entonces ellos mismos serían objetivo de las amenazas de muerte", detalló Schauder.

"When God Sleeps" además cuenta el intenso pero complicado amorío que mantiene Nafaji con la hija de un importante político conservador de Irán, y cómo afectó al músico la reacción antiislamista que se vivió en Alemania y Europa tras los atentados islamistas de París de 2015 y la crisis de los refugiados.

"Mi intención con este documental no es lanzar un mensaje, (...) pero a la misma vez me parece que todos podemos sacar unas conclusiones muy claras de esta historia que tiene que ver con la libertad de expresión", sentenció Schauder.