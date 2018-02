"La forma del agua", favorita de unos Bafta movilizados contra los abusos sexuales

La ceremonia de los premios Bafta del cine británico se celebra este domingo por la noche en Londres, en un ambiente marcado por las recientes revelaciones de abusos sexuales en la industria y con "La forma del agua", del mexicano Guillermo del Toro, como principal favorita.

Se espera que numerosas estrellas vistan de negro durante la ceremonia para protestar contra los escándalos que implican a grandes nombres del cine, entre ellos el productor estadounidense Harvey Weinstein.

En ese contexto, la Academia Británica de las Artes Televisivas y Cinematográficas (Bafta, por sus siglas en inglés) suscitó numerosas críticas por haber nominado solamente a hombres, o películas dirigidas por hombres, en las categorías más prestigiosas: las de mejor película, mejor película británica y mejor director.

Por delante de la película de Denis Villeneuve, "Blade Runner 2049", nominada en ocho categorías, la favorita de la competición es "La forma del agua", escrita y dirigida por Guillermo del Toro, que podría llevarse hasta 12 recompensas.

Este filme, que ya ganó el León de Oro en la Mostra de Venecia, cuenta la historia de una humilde empleada de un laboratorio secreto del gobierno estadounidense durante la Guerra Fría, cuya vida da un vuelco cuando descubre una experiencia aún más secreta.

La cinta del realizador mexicano aspira a llevarse el premio a la mejor película, junto con "El instante más oscuro", de Joe Wright, "Dunkerque", de Christopher Nolan, "Call Me by Your Name", de Luca Guadagnino y "Tres anuncios en las afueras", de Martin McDonagh.

En la categoría de mejor actriz, las cinco nominadas son Annette Bening ("Las estrellas de cine no mueren en Liverpool"), Frances McDormand ("Tres anuncios en las afueras") -que ganó el Globo de Oro-, Margot Robbie (Yo, Tonya), Sally Hawkins ("La forma del agua") y Saoirse Ronan ("Lady Bird").

En cuanto al premio de mejor interpretación masculina, se lo disputarán Gary Oldman, que encarna a Churchill en "El instante más oscuro", un papel por el que se llevó un Globo de Oro, Daniel Day-Lewis ("El hilo invisible"), Daniel Kaluuya ("Déjame salir"), Jamie Bell ("Las estrellas de cine no mueren en Liverpool") y Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name").

- Tribuna de protesta -

Después de que las revelaciones sobre abusos sexuales en el mundo del cine se multiplicaran en los últimos meses, la lucha contra ese tipo de violencia ocupará probablemente un lugar destacado durante la ceremonia, como ocurrió durante los Globos de Oro estadounidenses, en enero.

Una carta abierta, escrita por "un colectivo de líderes femeninas de la industria del cine en Reino Unido" y publicada por el medio digital estadounidense Deadline, pedía a los invitados que se movilizaran "para prolongar a ese lado del Atlántico el increíble movimiento" lanzado en Estados Unidos por las campañas Time's Up y #MeToo.

Se espera por tanto que numerosas estrellas vistan de negro durante la gala.

Este domingo, el movimiento cobró un nuevo impulso con la publicación en el periódico británico The Observer de una tribuna firmada por 190 mujeres del mundo del cine, entre ellas Keira Knightley, Naomie Harris y Jodie Whittaker, que pidieron una movilización contra los abusos sexuales en todos los sectores.

"En un pasado reciente, vivíamos en un mundo donde el acoso sexual era (...) un aspecto inevitable y lamentable de la vida de una mujer", escriben. "No se podía hablar de ello. Pero en 2018, despertamos en un mundo listo para el cambio".

La actriz británica Emma Watson apoyó al movimiento donando 1 millón de libras (1,13 millones de euros; 1,4 millones de dólares) a un fondo anunciado en dicha carta y dedicado a luchar contra los acosos y abusos sexuales en diferents sectores profesionales.

Antes de la ceremonia, la prensa británica se preguntaba si Catalina de Inglaterra, la mujer del príncipe Guillermo, respaldaría a este movimiento vistiendo de negro durante la ceremonia.

Las mujeres de la familia real no visten totalmente de negro excepto en funerales o si están de duelo, y la monarquía tiene por principio no participar en protestas.

El 2 de febrero, la academia británica anunció la exclusión de Harvey Weinstein, al que más de 100 mujeres acusaron de acoso, agresiones sexuales o violación. El productor niega haber mantenido relaciones no consensuadas.