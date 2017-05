La Filarmónica propone tres monumentales obras

Luego del éxito que dejó la presentación de la Novena Sinfonía, de Beethoven, la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz de la Sierra llega con su segunda temporada que lleva por título Tchaikovski, la fuerza de la pasión. En esta ocasión los invitados serán la pianista cochabambina Marianela Aparicio y el maestro Rubén Silva, que dirigirá a los más de 150 artistas que actuarán el sábado 20 y domingo 21 de mayo en el teatro Eagles, desde las 20:30.

“La orquesta filarmónica rinde homenaje al romanticismo musical de Tchaikovsky, con tres de sus monumentos musicales: la magnífica Polonesa, de la ópera Eugene Onegin, el emblemático Concierto para Piano No. 1 y el magistral poema sinfónico Romeo y Julieta”, indicó el director de la orquesta Isaac Terceros.

Las entradas (Bs 100, 150 y 230) están disponibles en el segundo nivel del Ventura Mall, donde esta tarde, desde las 17:00, se ofrecerá un adelanto del programa que se pondrá el próximo fin de semana.

Invitados

Todo el programa estará a cargo de Rubén Silva, reconocido músico boliviano que ha desarrollado una fructífera carrera en tierra polaca y que dirigirá por primera vez en Santa Cruz. “Este programa para mí es muy especial porque Tchaikovsky es mi compositor favorito; además, interpretar La Polonesa tiene un gusto aparte, porque vengo de Polonia”, mencionó el director.



Por su parte, Marianela Aparicio, que hará escuchar el Concierto para Piano No. 1, se refirió al placer que le produce tocar esta obra: “Me encanta interpretar música del periodo romántico, porque te permite mostrar absolutamente todo lo que sientes; no necesitas medir, no tienes que estar basado en esquemas y estructuras, sino simplemente tienes que expresar lo que sientes. Por eso me siento muy feliz de poder tocar este concierto, que es uno de mis favoritos”.