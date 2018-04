Durante dos meses 150 músicos de la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz de la Sierra han estado dedicados a ensayar con esmero los temas de John Williams, un nombre que para muchos tal vez no les diga nada, pero que seguramente no les costará identificar si se escucha algunas de sus composiciones. Williams es el autor de la música de la saga Star Wars, de George Lucas, y una selección de esas composiciones son las que la orquesta, dirigida por Isaac Terceros, ha elegido para iniciar su temporada 2018.

Será un espectáculo en el que la interpretación de la orquesta estará acompañada de imágenes de los filmes, efectos de luces y otras sorpresas que, prometen los organizadores, disfrutarán tanto los fanáticos de la saga como los que no lo son. Hoy, el concierto es a partir de las 20:30 y mañana, en doble función, a las 18:00 y 20:30.



Música original

Terceros explica que los temas que han preparado son tal como se los puede oír en las películas de Star Wars. “Es la música que John Williams escribió para la orquesta con la que grabó todos los temas. No estamos haciendo adaptaciones y estamos respetando la sección de instrumentos de cuerdas, de metales y de percusión que aparecen en la partitura original”, explica el director de la Filarmónica cruceña y agrega que además de las composiciones que aparecen en las partes emblemáticas de los filmes, como la del inicio en todos los filmes y la Marcha

imperial, también se escucharán las que están dedicadas a varios de sus personajes más populares como la princesa Leia o el maestro Yoda.



Por su parte, la concertina de la Filarmónica, Cristina Zankis, cuenta que en este repertorio resaltan los instrumentos de metal, algunos con los que no contaba la orquesta y es por eso que a principios de año se lanzó una convocatoria para reclutar músicos que interpretarán esos instrumentos. Es por eso que en esta temporada cuentan con músicos que llegaron de Cochabamba (tuba), La Paz (percusión y contrabajo), Brasil (trombón bajo) y Perú (corno inglés).

Los retos



El director aclara que la música del compositor estadounidense es exigente para todas las secciones de instrumento. “No es diferente la música de Williams de la exigencia que nosotros tenemos en otras obras sinfónicas. El nivel es el mismo, lo que sí es diferente es el mensaje que tenemos que transmitir, porque nosotros estamos tocando algo que tiene que ver con el contexto del cine, dialogar con ese lenguaje es tal vez novedoso para la orquesta”, comenta Terceros.

Pero ¿qué es lo que ha hecho que estas composiciones se hayan vuelto tan populares y que sean reconocibles?



“Creo que tiene que ver con el gran protagonismo que tiene la sección de los metales, en especial la fila de los cornos, por ejemplo, donde se escucha muchas melodías dulces, pero también las épicas y dramáticas. No estamos acostumbrados a esa banda sonora grande y poderosa, como la de Star Wars y eso es lo que ha originado el éxito de esta obra”, afirma Cristina Zankis.