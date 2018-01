La 60° edición de los premios Grammy desde Los Ángeles comenzó con una gran presentación de Kendrik Lamar en compañía de la banda U2 sobre el escenario. La actuación fue como un anuncio de que el rapero sería protagonista de la jornada, pues antes del inicio de la gala oficial ya tenía tres gramófonos ganados.

Lamar, nominado a siete premios, obtuvo los reconocimientos a mejor vídeo musical y mejores canción y actuación de rap por Humble, incluida en su trabajo Damn, con el que aspira a mejor álbum del año. Posteriormente, el mismo trabajo fue anunciado en el escenario del Madison Square Garden como Mejor Álbum de Rap.

Lamar junto con Rihana

Entre las categorías más destacadas, "Divide", de Ed Sheeran, ganó a mejor álbum pop vocal; "A deeper understanding", de The War on drugs, se llevó el de rock, y The National con "Sleep well beast" el de música alternativa.

Damian "Jr Gong" Marley, el hijo pequeño del icono del reggae Bob Marley, ganó el Grammy al álbum en esa misma categoría con "Stony Hill", mientras que "Starboy" de The Weeknd obtuvo el de música urbana contemporánea y "3-D the catalogue", de Kraftwerk, el de mejor álbum de electrónica.

The Rolling Stones se hizo con el mejor álbum de blues tradicional con "Blue and lonesome", su primer disco de versiones y el primer álbum de estudio que lanzan desde 2005.

"Despacito", de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee en colaboración con el canadiense Justin Bieber, sucumbió en la categoría de actuación pop de un dúo o grupo ante Portugal. The Man, que se impuso con "Feel it still".

Por otra parte, la cantante colombiana Shakira y el puertorriqueño Residente encabezaron la lista de estrellas latinas ganadoras de premios Grammy en la primera parte de la ceremonia.

"El Dorado" de Shakira se alzó como mejor álbum de pop latino, frente a los últimos trabajos de Alex Cuba, Juanes y Natalia Lafourcade, entre otros.

Residente, de la banda urbana Calle 13, se hizo con el gramófono al mejor álbum rock, urbano o alternativo en música latina con su trabajo homónimo, "Residente", que competía contra Bomba Estéreo y Jorge Drexler.