Kendrick Lamar lidera en los premios Grammy 2018

El rapero Kendrick Lamar está a la cabeza de los premios Grammy que se entregan este domingo en Nueva York, donde "Despacito" espera convertirse en la primera canción en español en conquistar la canción del año o la grabación del año.

La 60ª edición de los premios de la industria de la música estadounidense, que se celebran en el Madison Square Garden tras 14 años en Los Ángeles, comenzó con un show de apoyo al movimiento #MeToo contra el acoso sexual, y muchos músicos vistieron una rosa blanca en señal de solidaridad.

Los 13.000 músicos que integran la Academia de Grabación entregaron premios para la inmensa mayoría de las 84 categorías antes del comienzo de la ceremonia televisada.

Lamar, de 30 años, sumó ya cuatro premios Grammy en las categorías de hip hop, mientras Bruno Mars, que ha resucitado el funk, cosechó tres al mejor álbum de R&B y mejor canción de R&B y actuación de R&B por "That's what I like".

El rapero Jay-Z lideraba las nominaciones con un total de ocho por su aclamado "4:44", un álbum muy personal donde pide disculpas a su esposa Beyoncé por su infidelidad y reflexiona sobre los conflictos raciales, pero hasta ahora no ha recibido ningún premio.

El hip hop, desdeñado en sus comienzos por el establishment, hoy está presente en todos lados, de la moda al cine. Pero solo dos álbumes de rap han ganado el Grammy al álbum del año.

Esta vez, tres raperos --Jay-Z, Lamar y Childish Gambino-- aspiran al galardón, además de Mars y la estrella pop neozelandesa Lorde.

Lamar cosechó ya los premios al mejor video musical y mejor canción de rap por "Humble.", una canción de su álbum "DAMN." donde comenta con humor su fama y se presenta como Jesús en "La última cena", y dos premios por mejor actuación de rap, uno de ellos con Rihanna.

La canadiense Alessia Cara, de 21 años, que empezó haciendo videos virales de YouTube en su dormitorio y se transformó en una cantante pop con conciencia social, ganó el Grammy al artista revelación.

- Despacito en la gloria -

Tres consagrados músicos latinoamericanos, la colombiana Shakira, el puertorriqueño Residente y el panameño Rubén Blades, conquistaron Grammys por sus más recientes trabajos.

Shakira ganó el Grammy al mejor ábum de pop latino por "El Dorado", Residente al mejor álbum de rock, urbano o alternativo latino por el disco que lleva su nombre y Blades al mejor álbum tropical latino por "Salsa Big Band", con el arreglista panameño Roberto Delgado y su orquesta.

"Despacito", el hit viral del puertorriqueño Luis Fonsi que hizo bailar a todo el planeta en 2017 a pesar de ser cantada en español, está nominada en tres categorías en su remix con Daddy Yankee y Justin Bieber.

El contagioso reguetón con toques de rap es la canción más descargada de todos los tiempos -más de 4.600 millones en varias plataformas- y se mantuvo un récord de 16 semanas seguidas en el tope del Hot 100 de Billboard.

Ya arrasó en los Grammy Latinos y disputa ahora dos de las principales categorías -grabación del año, que reconoce a la mejor canción, y canción del año, que premia al compositor- así como mejor actuación de dúo o grupo (con Daddy Yankee).

Si gana en una de las dos primeras categorías, será la primera vez que una canción en español triunfa en la historia de los Grammys.

Consultado en la alfombra roja de los Grammy sobre por qué es que todo el mundo canta la canción, Luis Fonsi dijo que no lo sabe, "pero es algo bonito". "Solo estoy feliz de que a todo el mundo le guste".

"Esperamos llevar un poco de luz a Puerto Rico", dijo el músico en referencia a la devastación que sufrió la isla en septiembre por un huracán, parte de la cual aún está sin electricidad.

- Un mar de estrellas -

Como en el picante video de "Despacito", el más descargado de la historia de YouTube, la modelo puertorriqueña Zuleyka Rivera subirá al escenario con Fonsi y Daddy Yankee.

Otros artistas que actuaron son Lamar, que cantó "XXX." junto a Bono, de U2, y Lady Gaga, que entnó sus canciones "Joanne" y "Million Reasons".

"Time's Up", suspiró Lady Gaga desde el piano, en defensa del movimiento contra el acoso y la agresión sexual que nació en Hollywood.

También actuarán Sting, Elton John, Rihanna o Cardi B, la rapera del Bronx hija de un padre dominicano y una madre trinitense cuya exitosa canción "Bodak Yellow" puso banda sonora a 2017.

En medio de las denuncias por acoso y agresión sexual que han sacudido a Estados Unidos, la cantante Kesha, que lucha hace años en los tribunales contra su exproductor Dr. Luke, a quien acusa de violación, ha sido invitada también a cantar esta noche.