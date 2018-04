Jotamario Albaráez: 'El nadaísmo fue un movimiento social, más que literario'

El año pasado el movimiento nadaísta cumplió 60 años. El poeta Jotamario Albaráez fue uno de sus fundadores y la anterior semana estuvo en Santa Cruz participando de la V Semana Internacional de la Poesía. EL DEBER dialogó con él.

_¿Cómo se siente de que gracias a la poesía usted pueda conocer otros países?

Uno de los privilegios de la poesía que me ha tocado vivir es el de viajar y conocer otros países. Que la poesía lo conduzca a uno a la India, a China, a Europa, a casi toda América; y, además, divulgando una estética muy especial que se hizo hace 60 años a través de un grupo llamado el nadaísmo, que pretendía poner patas arriba toda la estética con la que se venía manejando la literatura, sobre todo en Colombia, trayendo elementos de vanguardia que tenían muchos años en Europa, como los movimientos dadá, los surrealistas y los futuristas, y también muy paralelos con los que existían en Estados Unidos: la Generación Beat. De modo que esa satisfacción no la cambio por nada, y me da a entender que al elegir la poesía no elegimos el fracaso, como decía Jean Paul Sartre, sino que elegimos una posibilidad de regar un mensaje, que, además de ser poético es espiritual y filosófico.

_Menciona los 60 años del nadaísmo, ¿cómo ve ahora el movimiento?

Cuando arrancó el movimiento nosotros fuimos considerados como los enemigos públicos N.º 1 del país, y a nosotros, en realidad, nos gustaba ser vistos así, y la gente espiritualista o religiosa nos veía como una reencarnación del Anticristo, de modo que esa mala reputación nos sirvió para atraer muy pronto la admiración de los jóvenes rebeldes.

No solo propusimos una literatura nueva, sino que también muy pronto los periodistas nos abrieron sus páginas magnetizados por los escándalos que hacíamos frecuentemente, qué tipo de literatura publicábamos, y como además teníamos mucha facilidad para el panfleto, pero no un panfleto agresivo, sino combinándolo con el humor negro, tipo Woody Allen o Chaplin, que es un humor que se caracteriza porque también va contra uno mismo, de modo que al hacerse el emisor también como víctima de sus ataques, se salva también de las contrarréplicas. Escribíamos columnas de opinión y en esas columnas fustigamos todo lo negativo, todo lo que era contra la dignidad del hombre. En Colombia llevamos más de 50 años de una especie de guerra civil y ante eso el nadaísmo fue un movimiento social, más que literario.

_¿Se sorprendieron cuando captaron toda esta atención en su país con el nadaísmo?

Pero fíjate que desde ese momento, nosotros, así tan jóvenes, nos sumergimos en la gran literatura moderna. Es decir, éramos expertos en James Joyce en la novelística, Ezra Pound, T.S. Eliot, Rimbaud, Maiakovski, es decir, lo último en literatura lo incorporamos a nuestra novedosa palabrería y así de todas maneras lo regamos ante la gente que nos seguía. Entonces, nos convertimos en unos personajes vagos pero muy cultos, y eso nos daba también la facilidad o el crédito para promulgar que Colombia no había llegado nunca a la vanguardia literaria y por ende, de comportamiento. Nos propusimos eso y además fuimos contra la academia, contra la iglesia, contra la política, contra el trabajo. De modo que en todos esos años de escandalera, pues algo hemos logrado conmover al país.

_Usted muchos años después de iniciar el nadaísmo colaboró en algunas campañas políticas ¿No hubo algún rechazo ahí de parte de sus seguidores por estar con lo que rechazaban?

Mira, en realidad yo no estudié nada, casi ningún nadaísta pasó por la universidad, o sea que nunca aprendimos nada útil. Sin embargo, la chispa creativa sí estaba aflorando en nosotros y eso fue captado rápidamente por los publicistas, quienes en vista de nuestras frases que sacaba la prensa, como: “El cigarrillo produce cáncer y la marihuana lo cura”, nos llamaron para ser parte del staff publicitario. En mi caso, yo siendo tan rebelde y revolucionario, me tocó hacer campañas políticas, me especializaron en eso y a mí me tocó vender un candidato como si fuera un alka seltzer, simplemente con la chispa creativa en la cuestión y una vez ese candidato ganaba, me tomaba el derecho de criticarlo si estaba haciendo un mal mandato. La gente de izquierda sobre todo nos vituperaba mucho porque si estábamos alejados del sistema, por qué entonces trabajábamos en la publicidad, que era la actividad más cuestionada. Pero era lo único que teníamos disponible para vivir y así yo llegué a terminar con una muy buena pensión de jubilación.