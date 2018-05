Jenny Cárdenas trae un mensaje de esperanza y renovación en su nuevo disco

Jenny Cárdenas está de vuelta en los escenarios de Bolivia con un nuevo disco en el que la mayoría de los temas son composiciones propias y en los que muestra una estética musical renovada. Es una producción en la que la artista deja en evidencia que transita por otras búsquedas creativas, pero sin perder su esencia de narradora de la realidad social, histórica y política del país.

El disco se llama Cambio de estación. “Es claramente un mensaje de que, en lo personal, pretendo encontrar un nuevo momento, un nuevo tiempo para volver a componer y también volver a cantar de manera permanente, porque estos años, especialmente esta última década, he estado trabajando en investigación de la música, cosa que no voy a dejar, pero ahora voy a priorizar la composición”, explica Cárdenas.



El álbum fue grabado entre junio y diciembre del año pasado en Buenos Aires. “Lo hice enArgentina, porque me resultaba mucho menor el costo de producción del disco allá que aquí en el país. Por otra parte, tuve la suerte de haber conocido a Alan Plachta, un excelente músico y compositor argentino que hizo los arreglos del disco y que junto a su cuarteto me acompañarán en la gira de presentación del disco”, cuenta la artista.

La nueva producción trae ocho canciones con letra y música de Cárdenas y tres que no son de su autoría, pero entre ellas tienen en común que hablan del cambio climático, uno de los temas que preocupa a la cantautora y en el que ha querido hacer énfasis en su nuevo trabajo. Tampoco abandona su afán historicista y dedica uno de sus temas (Estrellas del oriente a José Manuel Baca, Cañoto, y a Andrés Ibáñez).

“Cañoto es una figura romántica que siempre me ha parecido hermosa, porque pelea contra los realistas, nunca lo pillan y es uno de los pocos que sobrevive a los 16 años de luchas por la independencia. La segunda parte del tema hablo de Andrés Ibáñez, que fue uno de los primeros en mencionar la necesidad de atender a todo el sector del Oriente boliviano.

Ambos fueron personajes que no temieron a la muerte, porque peleaban jugándose la vida. Es ese romanticismo del siglo XIX, del que hablaba nuestra generación, la que estuvo comprometida con la defensa de la democracia”, señala una Cárdenas escéptica de las soluciones violentas para resolver los problemas sociales y de las revoluciones que antaño pregonaban esa vía para lograrlo y de las que reconoce, ella apoyaba. “Es inconcebible que en Nicaragua se haya dictaminado la eternidad de quien se creía un líder de la revolución”, reflexiona la artista.



Sin embargo, gran parte del disco habla de la esperanza y es intimista. “Las otras canciones hablan de la esperanza, de seguir haciendo y creyendo, seguir pensando en que podemos conseguir una mejor sociedad, un mundo mejor. Hay también las que relatan experiencias personales mías, de mis propias circunstancias, en algunos casos hablan del amor y en otras del dolor”, explica la cantautora.



Cambio de estación es también un disco que tiene una estética diferente a las que la artista ha presentado en sus anteriores trabajos. “Lo cual es lógico porque son otras las percepciones que tengo ahora. No quiero encasillarlo en lo que es la música folclórica, pero está inspirado en formas musicales nuestras, como la cueca, el taquirari, el carnaval y otros ritmos en los que se incluye mucho de bandoneón y otros arreglos en los que ha aportado Alan Plachta”, explica.

Es precisamente el músico argentino y su cuarteto los que la acompañarán en la gira que el sabado 5 de mayo Cárdenas iniciará en Sucre y concluirá en Santa Cruz el 12 de mayo.