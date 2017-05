J.K. Rowling se disculpa por la muerte de Snape

La escritora británica J.K. Rowling se disculpó en su cuenta de Twitter por la muerte de su personaje Severus Snape durante la Batalla de Hogwarts, recogida en el séptimo y último libro de la saga de Harry Potter.

La autora acostumbra a pedir perdón por el fallecimiento de alguno de sus personajes cada 2 de mayo, cuando se "conmemora" la batalla ocurrida ese día de 1998, según el libro "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte".

"En caso de que la policía esté leyendo mis notificaciones, existe la tradición de celebrar el aniversario de la Batalla de Hogwarts. No me he embarcado en una ola de asesinatos", bromeó la escritora en la red social.

"Bien, aquí va. Por favor, no empiecen guerras sobre el asunto, pero este año me gustaría disculparme por matar a (susurros)...

Snape (se pone a cubierto)", reza el siguiente tuit.

Durante los tres primeros libros de la serie, Snape es conocido, sobre todo, por ser el profesor de Pociones, alguien poco de fiar y odiado por Harry y sus amigos, pero en las siguientes obras el personaje evoluciona y muestra una mayor complejidad.

En 2015, J.K Rowling, de 51 años, se disculpó por la muerte en la batalla ficticia de Fred Weasley, uno de los gemelos Weasley, y en 2016 expresó remordimiento por el fallecimiento del hombre lobo Lupin, que acababa de convertirse en padre de Teddy.

Snape fue interpretado en las películas de Harry Potter por el actor británico Alan Rickman, que falleció de cáncer el 14 de enero del año pasado