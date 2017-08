J Balvin y esas cosas que lo hacen grande

Su amistad con el multimillonario Gianluca Vacchi, la locura que causó cuando cantó Sorry con Justin Bieber y vendió en tan solo 24 horas 120.000 unidades de su disco Energía, su encuentro en París con el legendario diseñador de la casa Chanel, Karl Lagerfeld, y Pharrell Williams, son algunas de las razones por las que el antioqueño J Balvin se convirtió en uno de los artistas más influyentes y destacados de los últimos tiempos.

No en vano el colombiano, con 13 millones de seguidores en Instagram, tuvo un gran despliegue en las más importantes publicaciones del mundo, como The New York Times, que lo definió como ‘la estrella global’ que impone su sonido en esta nueva era. Muestra de ello fue su nominación a los American Music Awards, siendo también el intérprete más postulado a los Billboard.

José, como lo llaman sus amigos más cercanos, no tiene el acento marcado, es un apasionado por la moda, fan de Mickey Mouse y de Star Wars, y lo único que decora la mesa central de la sala de su casa es un muñeco de Chewbacca.

En el segundo piso, cerca de algunos instrumentos musicales, sobresale una figura gigante del famoso ratón. En su estudio tiene un afiche de los Vengadores. Como artista sabe que la imagen es importante, por eso el ejercicio y la dieta saludable forman parte de su rutina.

J Balvin y su canción Ginza escribieron una página de oro en la historia de Colombia al entrar en el libro de los récords Guinness. El hit se convirtió en el tema de mayor duración en el primer lugar de las listas de Hot Latin Songs de EEUU en la categoría de solista.

Un megafestival

José Álvaro Osorio Balvín (32) será uno de los 21 artistas que formarán parte del Bolivia 360 Music Festival en su primera edición. La cita será hoy y mañana, desde las 14:00, en el estadio Tahuichi Aguilera. Costos: Bs 220 (curva), 450 (general y preferencia), 750 (cancha), 1.180 (vip) y 2.150 (master lounge).