Industria discográfica tiene su mayor crecimiento desde 1997

La industria discográfica experimentó el pasado año un crecimiento del 5,9 %, el mayor registrado en el sector desde el año 1997, según informó la Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI, en sus siglas en inglés).

La organización presentó hoy en Londres su informe anual en el que constató que 2016 se ha convertido en el segundo año consecutivo en el que se ha variado la tendencia negativa de los últimos años, con unos beneficios totales de 15.700 millones de dólares (14.448 millones de euros).

Sin embargo, la consejera delegada de la IFPI, Frances Moore, aseguró que es importante "contextualizar" estos resultados, tras quince años -de 1999 a 2014- en los que la industria perdió "casi el 40 % de sus ingresos" y que estos datos son tan solo "pasos pequeños" hacía un "mayor crecimiento".

Moore sostuvo que el "motor clave" de ese progreso se encuentra en el "streaming" o servicios de música en directo, que alcanzaron este año los más de 100 millones de suscriptores y cuyos ingresos aumentaron un 60,4 %.

Los ingresos globales de música digital supusieron el 50 % de los ingresos totales, frente al 34 % de ventas físicas, con lo que 2016 se convirtió en el segundo año en el que los beneficios derivados de las nuevas plataformas digitales superan a los de los soportes tradicionales.

De hecho, los ingresos por ventas físicas descendieron el pasado año un 7,6 %, según el citado informe, y los de las descargas se hundieron un 20,5 %, el descenso más fuerte del sector.

Por mercados, Latinoamérica fue, por séptimo año seguido, la región donde más crecieron los ingresos musicales, con un 12 %, mientras que en Asia y Australia el repunte fue del 5,1 % y en Europa del 4 %.

América del Norte registró una subida del 7,9 %, una mejora muy considerable en contraste con el 1,4 % que presentó en 2015.

Los álbumes más vendidos de 2016 fueron, tanto en formato físico como digital, "Lemonade" de Beyoncé, con 2,5 millones de copias vendidas, seguido muy de cerca por "25" de la británica Adele, que alcanzó los 2,4 millones de discos, y "Views" de Drake, con 2,3 millones.

Por su parte, las canciones más descargadas y escuchadas a través de "streaming" fueron "One Dance", también de Drake, con 12,5 millones de reproducciones; "Love Yourself" del canadiense Justin Bieber y "Closer" de la banda estadounidense The Chainsmokers, ambas con 11,7 millones.

El informe volvió a criticar, como ya hiciera en su edición de 2015, la distorsión existente en el mercado, lo que denomina "brecha de valor", por la cual los artistas y discográficas no reciben una justa remuneración por su trabajo y por la que se benefician plataformas como YouTube.

Así, la IFPI denunció que mientras que Spotify paga 20 dólares (18 euros) por usuario a las discográficas, YouTube apenas aporta 1 dólar (0,90 euros) por usuario.

El consejero delegado de Warner Music, Stu Bergen, advirtió de que pese a la mejora de los datos las discográficas deben "seguir alerta".

"Solo llevamos dos años con crecimiento positivo, es verdad que ya no estamos en caída libre, pero no podemos relajarnos", previno.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Estrategia Digital de Universal Music, Michael Nash, hizo hincapié en que la transición digital no es "un viaje con un principio y un fin", sino que es una transición "continuada" marcada por los avances tecnológicos, a la que hay que ir adaptándose.

"Las formas de consumo están cambiando constantemente y la industria tiene que tener iniciativa y seguir expandiendo las maneras en las que los artistas pueden llegar a sus fans", apuntó.

En la misma línea que sus colegas, el presiente de Sony Music, Dennis Kooker, calificó el año 2016 como un "momento clave" en el mercado digital y consideró "positiva" la creciente competencia en el sector, pues a su parecer, "favorece la expansión, crecimiento y oportunidades para nuevos artistas".

"La industria musical está cambiando más rápido que nunca pero el rol principal que deben adoptar las discográficas sigue siendo el mismo: descubrir, formar, apoyar y promocionar artistas y hacer su música accesible en todo el mundo", concluyó Moore.