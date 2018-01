Hay Festival de Cartagena: reunión de figuras jóvenes y consagradas de la literatura

La ciudad colombiana de Cartagena de Indias se convirtió la anterior semana en una gran sede donde 150 escritores, filósofos, músicos y artistas de más de 130 países se encontraron. El motivo de esta reunión fue el XIII Hay Festival Cartagena, que se inició el jueves 25 de enero y concluyó el domingo.



Figuras consagradas como el escritor sudafricano J. M. Coetzee (Premio Nobel 2003), el autor británico Salman Rushdie, los periodistas Leila Guerriero (Argentina) y Jon Lee Anderson (Estados Unidos) y la cantante española Ana Belén, formaron parte de un envidiable programa de actividades, en el que también se incluyeron voces emergentes de las letras, como la del colombiano Juan Cárdenas, la ecuatoriana Mónica Ojeda o el argentino Martín F. Castagnet.



Representando a Bolivia estuvieron las escritoras Liliana Colanzi y Magela Baudoin. Colanzi estará participando en estos días de una de las ramificaciones del Hay Festival colombiano, ya que ella se trasladó hasta Bogotá para ser parte del evento Bogotá 39, que incluye a los 40 mejores autores latinoamericanos menores de 39 años (este límite de edad es en homenaje a Gabriel García Márquez, ya que él tenía esa edad cuando publicó su novela Cien años de soledad).



En tanto que Baudoin participó de una mesa con los ganadores de las cinco ediciones del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Ella lo obtuvo en 2014 con el libro La composición de la sal.



Voces

Sin duda que la mayoría de los ojos del Hay Festival estuvieron sobre John Maxwell Coetzee. El escritor sudafricano ofreció una conferencia-conversatorio el sábado 27, en la que leyó un cuento de su más reciente libro Siete cuentos morales (cuya primera edición será en español); comentó que posiblemente se lleven al cine dos libros suyos: uno de ellos la novela Esperando a los bárbaros (el interesado en este proyecto es el colombiano Ciro Guerra, director de El abrazo de la serpiente); y también atacó a la globalización: “Tiene una visión muy empobrecedora de los seres humanos”, señaló Coetzee.



También el sábado, el autor británico Salman Rushdie estuvo en una charla con su par colombiano Juan Gabriel Vásquez, en el que estuvieron ante un auditorio con 2.000 personas. Ahí, Rushdie habló de sus influencias que tuvo García Márquez en su obra. “Tristram Shandy, de Sterne, es un libro que me influyó mucho. Lo mismo que El tambor de hojalata, de Grass. Borges también. Luego leí Pedro Páramo, de Rulfo, pero la traducción no era muy buena. Al principio no entendía cuál era la alharaca con ese libro. 20 años después, con otra traducción, entendí la relación entre Comala y Macondo. Luego empecé a leer a Alejo Carpentier, Vargas Llosa, Manuel Puig, Jorge Amado, Clarice Lispector”.



Participación boliviana

“Un buen cuento te ataja, te moviliza, y luego te deja ahí, herido”, lanzó Magela Baudoin en la mesa con los ganadores del Premio Gabriel García Márquez, el viernes 26. Baudoin participó también de otras charlas y entrevistas, en las que anunció que está escribiendo una nueva novela. “Estoy en ese momento en el que todo lo que hablo se relaciona con lo que escribes”, dijo a Radio Nacional de Colombia. Baudoin todavía continuará esta semana en Colombia en otras mesas.



Liliana Colanzi estará esta semana en actividades del Bogotá 39 con autores como el chileno Diego Zúñiga, los argentinos Mauro Libertella y Samanta Schweblin, y la mexicana Brenda Lozano.



“El Hay Festival ha sido una oportunidad para conocer los distintos rumbos que está tomando la literatura latinoamericana, comprobar su vitalidad y compartir sus intereses, preocupaciones y mapas de lecturas”, dijo Colanzi en contacto con EL DEBER.



De esta selección de 39 autores se publicará un libro en diferentes países, que contiene una narración de cada uno de los escritores. En Bolivia la editorial que pondrá en circulación este volumen será la paceña El Cuervo, en dos semanas aproximadamente.