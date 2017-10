¿Habrá lluvia el día del Cosquín Rock?

Las lluvias continúan en Santa Cruz de la Sierra. Y muchos, en las redes sociales, se preguntan si lloverá este sábado 4 de noviembre. Acá te respondemos.

Según el Servicio Nacional de Metereología e Hidrología (Senamhi) no hay ningún registro de precipitaciones pluviales, pero el cielo estará nuboso en Santa Cruz de la Sierra. La temperatura máxima será de 35° C. y la mínima de 24° C. Los vientos correrán 34 km por hora y la humedad será del 45%. El domingo, el cielo estará poco nuboso y tampoco no hay ningún chubasco aproximado.

Así que prepará todo, porque la fiesta está confirmada.

Leé esto: Se pone a punto el campo donde actuarán dos docenas de bandas