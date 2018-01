Fallece Dolores O'Riordan, la cantante de The Cranberries

Dolores O'Riordan, la inconfundible voz de The Cranberries, una de las bandas más exitosas de los noventa, falleció ayer a los 46 años de forma repentina, según informó en un comunicado el representante de la banda irlandesa, que no ha especificado la causa de su muerte.

La artista, intérprete de éxitos como Linger y Zombie, se encontraba en Londres grabando.

"La líder de la banda irlandesa The Cranberries estaba en Londres en una breve sesión de grabación", indicó el representante del grupo en un comunicado sin más detalles. "La familia está devastada por la noticia y ha pedido privacidad en este momento tan difícil", añadió.

Un comunicado de la policía confirmó la información e indicó que el cadáver de O’Riordan fue hallado en el hotel Park Lane de la capital británica a las 9:05.

Nacida en Limerick en 1971, O'Riordan era la menor de siete hermanos y fue educada en el catolicismo.

A la profunda fe católica de su madre debía Dolores su nombre. Ella no practicaba, pero se declaró admiradora del papa Juan Pablo II, a quien visitó con su madre en el Vaticano.

O’Riordan se unió a The Cranberries en 1990 (llamados entonces The Cranberry Saw Us), junto con el guitarrista Noel Hogan, el bajista Mike Hogan y el batería Fegal Lawler.

Su salto a la fama llegó con su álbum de debut, Everybody else is doing it, so why can't we? (1993), que incluía la canción Linger, sobre el rechazo y las frustraciones del desamor adolescente, que se convirtió en su primer éxito global.