Estas han sido las mejores actuaciones de los Grammy Latinos

Cuando estamos a más de la mitad de la gala de premiación de los Grammy Latinos, Alejandro Sanz, Residente y J Balvin protagonizaron algunos de los mejores momentos de la noche con brillantes actuaciones.

Con una vistosa producción, Residente abrió la ceremonia, que se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con Hijos del cañaveral y un mensaje de aliento para su natal Puerto Rico, que se recupera del daño que dejó el huracán María. Pero fue después de su enérgica actuación que, al recibir el premio a mejor canción urbana, por Somos anormales, increpó a sus anfitriones. "Los artistas no somos números, no somos cifras, no somos datos. Así que a los que siguen la entrega, dejen de poner cantidad de seguidores, cantidad de discos vendidos...", disparó.

Él siempre tan sentimental

Reconocido como Persona del año en esta edición, Alejandro Sanz ofreció una emotiva presentación con importantes hits de su carrera: Cuando nadie me ve, No es lo mismo y Corazón partío, recordando distintas etapas de su carrera de casi 30 años.

"El mundo se pasa media vida construyendo muros y media vida derribando muros", dijo el artista español entre canciones, mientras un grupo de 'soñadores' de la organización Florida Inmigrant Coalition se le unieron, en protesta contra las leyes migratorias de EEUU.

"Una piedra, un soñador, una piedra, un soñador", agregó Sanz junto a los jóvenes que lucieron poleras con la leyenda "tenemos un sueño".

¿Dónde está mi gente?

El colombiano de 32 años J Balvin eligió uno de sus temas del momento para su presentación en el MGM Grand Garden Arena, donde también incluyó Si tu novio te deja sola y Unforgettable, en compañía de Bad Bunny, French Montana y Steve Aoki, fusionando así la música electrónica, el rap y el reguetón.

Entre el público, pocos se quedaron sentados e indiferentes a la música, los bailarines y la sorprendente performance. Además, J Balvin estrenó un divertido y colorido look que fue muy comentado en las redes.

Aún faltan por subir al escenario Luis Fonsi y CNCO.