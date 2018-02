Tribus de la inquisición hizo su camino. La historia que cuenta el viacrucis de seis seres humanos que fueron quemados en la plaza de un pueblo de Bolivia, ha aterrizado en lo más alto de narrativa audiovisual de España y hoy acude a una cita histórica: al Madrid Marriott Auditorium Hotel para celebrar su nominación a los Premios Goya 2018 en la categoría a mejor cortometraje de no ficción.

Cuando empecé a investigar sobre el oscuro mundo de los linchamientos no pensaba que se podía llegar a recorrer tanto camino. Los frutos empezaron a ser cosechados: Tribus de la inquisición ganó los premios Nacional de Crónica Pedro Rivero Mercado, Rey de España y fue finalista del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, después conocí a la gran Mabel Lozano, directora española de cine y gran ser humano, nos metimos a rodar en una zona caliente, y ahora estamos aquí, en esta gran ciudad, conversando con otros grandes contadores de historias que a través del cine narran otros mundos.

No ha sido fácil, pero ha sido maravilloso y emocionante entrar donde otros quieren salir, meternos en un escenario donde la confianza en la justicia ha desaparecido y por eso aplican el ojo por ojo y el diente por diente. Rodar en un lugar donde la ley del silencio es aplicada a raja tabla para que no se investigue ni castigue a los linchadores.

Aquí me han pedido que les cuente de qué trata el documental, que les diga con mis propias palabras. Cada vez que me lo han pedido se me ha hecho un nudo en la garganta y he iniciado mi relato diciendo que se trata de una historia macabra, y que durante varias horas al día me siento a escribir el libro que también llevará el mismo nombre: Tribus de la inquisición, para que el mundo no olvide que algo muy aterrador está pasando en la sociedad, y para que se sepa nuevos hallazgos sobre una historia que he seguido investigando.

La nominación a los premios Goya 2018 es un logro para el periodismo y el cine boliviano, español e iberoamericano, es un canto a la vida sobre la muerte causada por vecinos a otros vecinos, es una bofetada a la justicia boliviana y al poder que no se ha puesto a la tarea de poner fin a este drama, es un sacudón a una sociedad que se hace la dormida cada vez que se entera que alguien ha bañado con gasolina a otro ser humano y le ha prendido con fuego, convirtiéndolo en una antorcha medieval. Tribus de la inquisición es una rebelión de la humanidad para que nunca más alguien aplique la justicia comunitaria ni se vaya a su casa tranquilo como si hubiera asistido a la misa dominical.

Gracias a todos quienes han creído en esta historia que empecé a investigar en silencio cuando me iba a los escenarios de espanto durante largos fines de semana, feriados y vacaciones, y a todo el equipo de rodaje de Bolivia y de España que con Mabel Lozano la llevamos a la pantalla grande y hoy vuela más alto que nunca.