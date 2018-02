Emotivo adiós a la escritora Liliana Bodoc

Esta mañana, pasadas las 11:00, el cuerpo de la escritora Liliana Bodoc fue retirado de la Secretaría de Cultura(donde se la velaba desde ayer) con dirección al crematorio para cumplir la voluntad de su familia.

Durante las más de 15 horas en que se la despidió, cientos de mendocinos(muchos de ellos llevando libros de su autoría) pasaron por la sala Elina Alba a despedirla, a llorarla y también a asegurarse de que descansara en paz. La misma paz que transmitió durante 59 años de vida.

“Simplemente lo que hemos hecho es acompañar las decisiones de la familia a partir de ayer, cuando nos enteramos por la mañana de que había fallecido. Desde lo personal estoy muy conmovido porque a la 1:00 la había dejado, nos vimos en el aeropuerto por última vez cuando regresamos de la Feria Internacional del Libro en La Habana. Fue muy fuerte enterarnos por la mañana que había fallecido en el hotel donde se había quedado”, sintetizó esta mañana el secretario de Cultura, Diego Gareca, mientras despedían sus restos con un extenso aplauso.

Bodoc y Gareca habían regresado el lunes de Cuba, donde habían participado de la mencionada feria junto al historietista Chanti, entre otros referentes y autores locales.

Nacida en la ciudad de en Santa Fe en 1958, apenas tenía cinco años cuando su familia se trasladó a la capital mendocina. Antes de completar la escuela secundaria abandonó sus estudios, para retomarlos varios años después, ya casada y con dos hijos.

Fue así que cursó la Licenciatura en Literaturas Modernas y luego ejerció como docente de Literatura Española y Argentina en diversos colegios. A los 40 años editó su primer libro, ‘Los días del venado’, primera parte de una trilogía de épica fantástica, ‘La saga de los confines’, que se convirtió rápidamente en superventas.

A ese primer tomo le siguió ‘Los días de la sombra’ y ‘Los días del fuego’. La autora había visitado varias veces Colombia, en donde había participado en ferias y encuentros literarios y era muy querida por sus libros entre el público infantil. "Con gran tristeza despedimos a la escritora santafesina Liliana Bodoc", remarcó el Ministerio de Cultura del país austral en las redes sociales.



Del mismo modo, colegas de profesión mostraron su pesar por el fallecimiento de la escritora, que publicó un total de catorce obras, editadas algunas de ellas en alemán, francés, holandés, japonés, polaco, inglés e italiano, y recibió varios premios como el White Ravens en 2002 y 2013.



"Yo no puedo creer esto. Se me parte el corazón. Pensé todo el día en ella porque hace años se había convertido al islamismo y la vi en cada mezquita que entré hoy. No sabía de esta noticia. Liliana Bodoc era además de una gran escritora un ser extraordinario. Qué tristeza", destacó la autora argentina Claudia Piñeiro.