El siquiatra vuelve con más casos a HBO

Creada por Contardo Calligaris, también guionista y director general, la serie sigue un formato diferente de las temporadas anteriores. Ahora Psi tendrá cinco historias, divididas en 10 capítulos que se verán desde este domingo, por HBO (22:00).

En la primera historia, el siquiatra Carlo Antonini siente dificultades para aceptar el deseo de una joven con una enfermedad terminal, cometer un suicidio asistido. En el segundo caso aceptará el pedido de una paciente acumuladora que debe lidiar con la muerte de su madre. Antonini terminará descubriendo un secreto familiar guardado desde hace mucho tiempo, capaz de cambiar la relación de su paciente con el pasado.

La dificultad en aceptar las elecciones de sus pacientes permanece en la tercera historia. Carlo no sabe cómo lidiar con la conversión al islamismo de una adolescente que se trata con él. Aunque haya alentado a la chica a vivir lo que desea, no se conforma con la posibilidad de que ese deseo se manifieste por medio de una conversión religiosa.

En el cuarto caso hay un paciente que le cuenta acerca de la posibilidad de haber sido el autor de un crimen que no es capaz de recordar claramente. Esa duda hace que Carlo se aboque a una investigación para descubrir si su paciente es o no culpable por la muerte de un hombre.



Finalmente, en la quinta historia, el siquiatra se internará en una clínica de rehabilitación junto a su futura nuera, después de verla teniendo un brote sicótico. Su tarea será ayudarla a integrar el destino de sus antepasados judíos a su propia historia, una tarea casi imposible (no solo para ella)