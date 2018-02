El ‘monstruo’ llora con Jesse & Joy y hoy espera a Carlos Vives y a Ha Ash

Un halo romántico flotó en la cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Y lo crearon Jesse Eduardo (35) y Tirzah Joy Huerta (31), los hermanos que embrujaron al ‘monstruo’ con esas baladas creadas desde 2005 cuando se fundó Jesse y Joy.

Con una chamarra de cuero y un pantalón bicolor a rayas, Joy comenzó a endulzar la noche con su muy afinada voz. La acompañó Jesse, de sombrero rojo, el peculiar arito en la oreja derecha, una camiseta negra y los pantalones rotos que están muy de moda.

A las 21:25 (hb) comenzó el idilio entre ellos y el público chileno. El recital empezó con fuerza a través de No soy una de esas, la canción que grabaron con Alejandro Sanz, y después llegaron Chocolate, Ya no quiero, Llorar, ¿Con quién se queda el perro?, Llegaste tú, Un besito más y Me quiero enamorar.

Los ganadores de los premios Grammy y Grammy Latinos mantuvieron hipnotizado al ‘monstruo’ a lo largo del show y reconocieron que estaban más nerviosos que cuando pisaron Viña la primera vez en 2014. Siguieron acariciando a los chilenos con Me soltaste y ¡Corre!, dos de las canciones que los bolivianos también corearon en 2016. Así se cumplieron 60 minutos de presentación.

Allí salieron los animadores Carolina de Moras y Rafael Araneda para entregarles la gaviota de plata. Y el romanticismo continuó con 3 A.M., que cantaron junto a Gente de Zona.

Espacio sideral, Dueles, La de la mala de la suerte y Ecos de amor sirvieron para envolver completamente a las miles de almas que abarrotaron el anfiteatro viñamarino. Cuando el romance estaba en su punto más álgido llegó volando la gaviota de oro, que coronó como exitoso el recital de los mexicanos.

“¿Quieren algo tranquilo o no tranquilo?”, preguntó Joy y así se escuchó Mi sol. Esa fue la última melodía que Viña pudo oír para darle paso a Prince Royce.

Para hoy

Esta noche se verán las caras con el ‘monstruo’ Carlos Vives, Sebastián Yatra y Wisin, que cantarán juntos sobre el escenario. Después subirán Ha Ash. Mañana cerrarán el festival CNCO, Augusto Schuster y Zion & Lennox.

Aún sigue el suspenso para saber si la agrupación boliviana Los Vidaleros pasará a la semifinal de la competencia folclórica. Lo mismo sucede con los otros grupos dentro de la pugna internacional.