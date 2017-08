El lobo aúlla de nuevo y solo quiere tu amor

La agilidad del lobo se perfecciona. No piensa detenerse. Aúlla... y más fuerte. No sabemos su edad ni su vida amorosa (porque dice que su vida privada es un ‘enigma’), pero no nos queda dudas de que algo le encanta y eso es la música. Él, Mister T, retorna con un single que promete ‘explotar’ en el plano nacional e internacional.

Hans Wieler la tiene clara. Desde que se lanzó al mundo de los escenarios como Mister T, siempre quiso ser un gran artista y dice que ese todavía sigue siendo su norte. Con su nuevo single, Solo quiero tu amor, apreta F5 para embarcarse en el velero de los artistas de música urbana en Latinoamérica.

Este pop-reguetón habla de ese gran sentimiento, pero también muestra la belleza de la mujer boliviana mediante una supermodelo, como es Lisbeth Aranda, y los paisajes de Santa Cruz de la Sierra y su natal Cochabamba. Durante cinco días un dron y una cámara terrestre registraron los encantos del hotel Sun, el aeropuerto El Trompillo y el Hotel Cochabamba, que acogió a ocho maniquíes de la agencia Premier Models.

El videoclip forma parte de La era del lobo, el tercer álbum de estudio antecedido por El omnipotente y El quita dolores. Y también es el tercero lanzado al mercado, los otros son Cómo puedo dejarte de amar (regue-rock) y Voy a beber (cumbia).

En total serán 15 clips, todos correspondientes a las nuevas canciones. “La idea es ir lanzando uno cada dos meses”, adelanta el artista. Y para él, Solo quiero tu amor es la producción más ambiciosa de todo lo que ha venido haciendo hasta ahora, precisamente por lo que encierra: la composición y la estética llevadas a la pantalla con una calidad espectacular como es la 4K.

El tema es presentado hoy en EL DEBER y estará disponible desde el domingo 20 en las diferentes plataformas digitales, como YouTube, Spotify, Souncloud, iTunes y Deezer. Además, de Facebook y Twitter.

Es una composición diferente -dice Hans- y se refiere a esas partes melódicas, donde se oye la guitarra acústica y también hay un flamenco. No puede faltar la parte del flow.

“La esencia del lobo sigue siendo la misma, solo es un paso de crecimiento con una producción muy fuerte que le quedó perfecta a Lisbeth”, explica el hombre, de 1,81 m. Esta semana hará un tour de medios y el 20 ‘colgará’ la canción en la red. Después alistará el próximo material. Seguirá aullando.