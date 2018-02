Es venezolano, pero vive en Holanda. El ‘artista de las modificaciones’ Henry Rodríguez, más conocido como Red Skull (villano de Capitán América), está en Bolivia. Y participará en la segunda versión del Tarija Tattoo Festival, del viernes al domingo en el Centro Cultural Salamanca de la urbe sureña.



“Me hice modificaciones porque me gustan. Me hace feliz. Si es que alguien me juzga por esto, es porque la gente no es feliz”, le dijo a EL DEBER. Estuvo en Santa Cruz y degustó los platillos típicos en las cabañas del río Piraí.



El artista conversará con el público sobre sus cambios en la piel. Figura en el Récord Guinness como una de las personas con más modificaciones corporales.