Mientras autoridades del departamento de Oruro y representantes de la diócesis de ese departamento anunciaban ayer que el jueves 1 de marzo habrá una procesión “en defensa de la Patrona de los orureños”, artistas y dibujantes apoyaban a Rilda Paco a través de las redes sociales con versiones libres del polémico dibujo de la Virgen del Socavón en ropa interior que hizo la artista y que dio a conocer la red internacional Telemundo.

Las redes sociales, y en especial Facebook, fueron el sitio donde mucha gente se expresó a favor y en contra de la creación de Paco. De un lado y de otro se difundieron memes que generaron innumerables comentarios. Algunos de ellos con insultos y hasta amenazas de muerte contra la artista, y otros en los que proponían imágenes más provocadoras de la Patrona de los orureños.

“Una vergüenza (y un asco) la forma de comportarse de algunas autoridades de Oruro frente al arte y la cultura (que no sean repetitivos desvaríos folclóricos). Al igual que pasó hace unos años con el dibujante Al Azar, en momentos de desgracia las autoridades eligen encontrar un chivo expiatorio que aleje la atención de las pésimas y precarias condiciones en las que tienen a sus ciudadanos”, comentó el dibujante Marco Tóxico, mientras que artistas como Frank Arbelo, Carlos Salazar o Abel Bellido se expresaron

haciendo dibujos similares en la cuenta de Facebook Todxs con la Imilla, creado para apoyar a la artista orureña. Uno de los que también se sumó apoyando a la artista fue el escritor Edmundo Paz Soldán, que tuiteó: “El pasado se las ingenia para volver; o mejor, nunca es pasado del todo”.

Por otro lado, el vocero de la Iglesia católica en Santa Cruz, Erwin Bazán, dijo que todavía la Conferencia Episcopal Boliviana no había dado un comunicado oficial acerca del tema, pero a título personal dijo: “No es justificable que se quiera campear una ofensa al sentimiento religioso amparándose en la libertad de expresión, todos sabemos que esta no es absoluta y tiene sus límites desde que vulnera otros derechos ya constituidos, como es el derecho a la libertad de culto. En ese contexto la imagen de la Virgen del Socavón plasmada por aquella artista es una ofensa al sentimiento religioso de la población”, y aclaró que la Iglesia católica no ha emprendido acciones legales contra la artista.

Para saber

Debate

Mujeres Creando ha organizazado para el jueves 1 de marzo un debate, en el que estará Rilda Paco en la Virgen de los deseos de La Paz, y que será transmitido por Radio Deseo (103.3 FM), a partir de las 19:30.