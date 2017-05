El día que Perales cantó 15 veces la misma canción a Pablo Escobar

El músico Pablo Carbonell había contado en su libro El mundo de la tarántula una anécdota que involucraba a su colega José Luis Perales y su famoso tema Y cómo es el.

Según Carbonell Perales había tenido que cantar 15 veces el hit en una fiesta privada para el narcotraficante colombiano en Medellín.

“Oí que José Luis Perales había estado en una fiesta de narcos y había tenido que cantar quince veces ‘Y cómo es él'. Al principio le daban mil dólares cada vez, pero cuando ya la había cantado unas diez veces se negó a repetirla. Le pusieron una pistola en la mesa y tuvo que tocar la canción las veces que le apeteció al organizador de la fiesta o a la señorita que lo acompañada”, había escrito Carbonell.

La primera pregunta (además si la anécdota era cierta o no) es cómo llegó esa historia a oídos de Carbonell. Según publicó el diario La Vanguardia, los socios de Escobar Jorge Luis, Fabio y Juan David Ochoa fueron los que le contaron al grupo de Carbonell la historia durante un concierto que estos dieron en Medellín.

Lo primero que hizo la prensa española fue contactarse con el mánager para preguntarle qué había de cierto en ese cuento y él negó que eso pudiera ser cierto: “Llevo 40 años con Perales y no hay dinero en el mundo para que cante la misma canción ni cinco veces”.

Luego de que el representante negara lo ocurrido fue a contarle al propio Perales lo que se decía de él.

“Al hablar con Perales le he dicho que ponía la mano en el fuego por él, pero entre risas me dijo que no la ponga, no vaya a ser que me queme. Algo de eso pasó, pero es una cosa que se ha ido desvirtuando con los años y no es como se cuenta. Parece ser que hace no menos de 40 años participó en una fiesta privada donde cantaba él con más artistas -prefiere no dar nombres- y no tiene ni idea si Pablo Escobar estaba allí presente o ni siquiera si la casa era suya”, contó el hombre sin dar mayores detalles.

Cabe aclarar que el representante de Perales para América latina por aquel entonces era una persona que ya falleció a la que no se puede consultar hoy en día.