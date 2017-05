El carrusel de artistas dará vueltas en los Billboard 2017

La fiesta está a punto de empezar. Hoy se hará una nueva versión de los Billboard Music Awards y ya todo está listo en la ciudad del pecado. La alfombra roja será difundida por TNT desde las 20:00 y la entrega de estatuillas una hora después; E! tendrá solo el desfile de estrellas desde las 18:30.

Bruno Mars, Camila Cabello, Celine Dion, Drake, Ed Sheeran, Florida Georgia Line, Imagine Dragons, John Legend, Lorde y Nicki Minaj serán solo algunas de las personalidades que se presentarán en vivo desde el T-Mobile Arena en Las Vegas.



Liderando las nominaciones de la gran noche están Drake y The Chainsmokers, con más de 22 nominaciones en categorías diferentes cada uno.



De cerca le siguen el dúo Twenty One Pilots con 17 y Rihanna con 14. También se encuentran Adele, Justin Bieber, Ariana Grande, Shawn Mendes y The Weeknd. En el ámbito latino aparecen Maluma, Shakira, J Balvin, Juan Gabriel, Nicky Jam, Enrique Iglesias y Los plebes del rancho de Ariel Camacho.

Una vez más, los premios reunirán actuaciones imperdibles con los artistas más aclamados del momento, colaboraciones algo inesperadas y momentos únicos de cultura pop que darán muchísimo que hablar. Todas las celebridades del momento ya están listas para desfilar con sus mejores atuendos por la alfombra roja y los expertos en moda de E! estarán ahí para llevarte todos los detalles.

Beyoncé. Es una de las favoritas. Sigue embarazada

Los nominados a los Billboard están basados en interacciones clave de los fans con la música, incluyendo ventas de álbumes y canciones digitales, programación en radio, streaming, giras e interacciones sociales. Estas mediciones son rastreadas durante todo el año por Billboard y sus socios de datos, incluyendo Nielsen Music y Next Big Sound.



Los premios se basan en el periodo de presentación de informes del 18 de marzo de 2016 hasta el 16 de marzo de 2017. Desde 1940, las listas de Billboard han sido la guía de ranking de popularidad de canciones y álbumes y son la mejor medida de éxito musical.

Ariana Grande. Ya sabe de premios. Tiene 23 años

Nicki Minaj abrirá el show con una presentación épica de nueve minutos, con los invitados especiales Jason Derulo, David Guetta y Lil Wayne. Este año marca la cuarta aparición de Minaj en el escenario de los Billboard, así como su primera actuación en TV desde que superó el récord de Aretha Franklin como artista femenina con más canciones en la lista Billboard Hot 100.



En tanto y coincidiendo con el vigésimo aniversario del estreno de la película Titanic, la artista canadiense Celine Dion interpretará en directo el famoso tema de su banda sonora My heart will go on en la ceremonia.

“Esta canción significa mucho para mí y ha jugado un papel muy importante en mi carrera”, dijo Dion. “Estoy muy agradecida al difunto James Horner y a Will Jennings por escribirla y por crear la oportunidad para que yo fuera parte de Titanic, una película increíble cuyo legado continuará en futuras generaciones”, añadió la cantante.

Rihanna. Se espera ver qué sucederá cuando se vea con Drake

El productor ejecutivo de estos galardones, Mark Bracco, indicó que están ‘encantados’ de que Celine Dion haya escogido los Billboard para rendir homenaje a My heart will go on.

Sociales&Escenas publicará todos los detalles tanto de la entrega como de la alfombra a través de las redes sociales.

Así que atento, que esta entrega es un espectáculo imperdible