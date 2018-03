El Libro Infantil tiene su día y Santa Cruz de la Sierra se une a las celebraciones

Con el objetivo de inspirar el gusto por los libros y para llamar la atención acerca de su importancia para los niños es que desde 1967, cada 2 de abril, fecha del nacimiento de Hans Christian Andersen, en diversas partes del mundo se celebra el Día Internacional del Libro Infantil.

Este año, cinco instituciones (Cámara Departamental del Libro, La Sociedad Cruceña de Escritores Germán Coimbra Sanz, el Comité de Literatura Infantil y Juvenil de Santa Cruz y el Centro Cultural Benjamín, y PEN Santa Cruz) se suman a los festejos con diferentes actividades que desarrollarán el lunes en la plaza 24 de Septiembre.

Como parte de las celebraciones, el grupo editorial La Hoguera prepara también para el sábado 7 de abril la presentación de tres nuevos libros infantiles y otras actividades para los chicos en el Museo de Arte Contemporáneo.

Las actividades del lunes se iniciarán a las 7:30 y para ello se ha invitado a estudiantes de algunos colegios, a los que se podrán sumar los chicos que quieran participar de las lecturas de cuentos, concursos en los que tendrán la oportunidad de ganarse libros y revistas que serán obsequiados por los autores que se harán presentes para la celebración.

Entre los escritores que han asegurado su presencia se encuentran Alfredo Rodríguez, Angélica Guzmán y Lucy de Rodríguez. A ellos se les sumarán ilustradores de libros, como Lara Sabatier y Daniela Durán.

“En lugar de dividir esfuerzos, decidimos hacer una sola actividad las cinco instituciones. Nuestro interés es que los niños lean los libros no solo para aprender, sino para que aprendan a disfrutarlos, pero también queremos poner énfasis en el derecho de autor y contra la piratería de textos”, explica Biyú Suárez, presidenta del Comité de Literatura Infantil y Juvenil de Santa Cruz.



El sábado habrá otra fiesta



El grupo editorial La Hoguera ha convertido en una tradición la celebración dedicada al libro infantil y ha preparado la fiesta para el sábado, a las 16:00, en el Museo de Arte Contemporáneo, donde, además de los dulces y globos que regalarán a los asistentes, contará con la presencia de La Bibliocleta, la biblioteca en dos ruedas de María Delicia Landívar. También se presentarán los libros La luna sí es de queso y otros cuentos, de Lucía Parejas; La niña de los cabellos muy muy largos, de Geraldine Csapek; y Uma y el fuego misterioso, de Mariana Ruiz.



Consultada por EL DEBER, la creadora de la saga de Uma comentó por qué son importantes los libros para niños: “Si tú no creas lectores desde chicos, es muy difícil que de grandes agarren un libro y aunque los temas parecieran que no son importantes ni útiles, en realidad, lo fundamental es crear el hábito. Entender que el libro no es un enemigo, sino un compañero. Siempre digo que uno gasta Bs 50 por una entrada al cine y un libro que te cuesta casi lo mismo no solo es un pasatiempo de un momento, sino que es un compañero de vida. En el país tenemos excelentes autores, pero nos falta mucho por hacer en estrategias de motivación a la lectura”, opina Mariana Ruiz.