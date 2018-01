El Festival de Música Barroca estrenará obras de cuatro archivos

El trabajo de realización del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Misiones de Chiquitos -que se realizará este año del 13 al 22 de abril- es bastante arduo y extenso. Esto lo sabe muy bien el padre Piotr Nawrot, director artístico del festival, que ya tiene casi todo listo para esta edición, la XII, que es organizada por la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), de la que participarán más de 40 grupos de países de América, Europa y Asia.

Nawrot indicó que los preparativos para cada encuentro de música barroca se inician un mes después de la conclusión del último festival, y para este han venido desarrollando un trabajo intenso para ofrecer la música de nuevos archivos descubiertos.

“Habrá nuevas producciones, con música de los archivos de Chiquitos, de Moxos, de Sucre y también algo del archivo de Cusco”, indicó Nawrot.

El sacerdote y musicólogo polaco adelantó que en esta versión se van a estrenar dos nuevas sinfonías: una de ellas de Pedro Ximénez Abril y Tirado, un compositor nacido en Perú, pero que pasó más de dos décadas de su vida en Sucre (donde falleció, en 1865) y muchas de sus composiciones fueron resguardadas.

Con el estreno de una de las obras de Ximénez Abril y Tirado se inauguró el anterior festival de música barroca boliviana, la Sinfonía 40. “Esta pieza ha tenido un gran éxito. Esta sinfonía, interpretada por primera vez en Tarija, luego del festival fue tocada en Salta (Argentina), también en varios lugares de Bolivia; de igual manera, se interpretó en Chicago (Estados Unidos) y el 9 de marzo va a ser tocada en Polonia”, informó Nawrot.

Otro de los estrenos será una nueva misa, titulada Purificación, que es atribuida a Martin Schmid. “Ya el festival pasado hemos presentado algo de Martin Schmid y queremos continuar con eso”, explicó el director artístico.



Sedes

El Festival de Música Renacentista y Barroca aún está en aprontes en cuanto a las sedes, aunque es seguro que este año llegará nuevamente al departamento de Tarija. El padre Nawrot lamentó que no se pueda llevar el festival también a Sucre, dado el material archivístico misional con que cuenta esta ciudad, pero espera que para la próxima edición la directiva de APAC sí se interese en esta situación.

Asimismo, Nawrot dijo estar desconcertado por la actitud de algunos municipios de la Chiquitania que no han demostrado interés en ser sedes del festival. Algunos de ellos no incluyeron en su presupuesto anual la organización del festival. El caso más grave, indicó Nawrot, es el municipio de Concepción. “Es una pena por todo lo que significa Concepción para las misiones jesuíticas y la música que surgió de ahí”, expuso Nawrot, quien aclaró que no cree que el festival deje de realizarse allí, pero dijo que se tienen que tomar algunas medidas para que esta situación no ponga en peligro las ediciones del festival.



Participantes



Participarán del festival más de 40 grupos, una veintena de Bolivia y otro tanto de 15 países, como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Argentina y Chile.



Nawrot indicó que este año nuevamente habrá coproducciones, una de ellas será la unión del coro boliviano Arakaendar (dirigido por el inglés Ashley Solomon) con la orquesta Les Passions, de Francia.



“Hay que destacar la importancia del festival en el movimiento musical que genera. Hasta el cierre de la convocatoria para participar del festival teníamos 800 postulantes, de Bolivia y de otros países. Lamentablemente, no tenemos la capacidad para aceptar los grupos que queremos”, mencionó Nawrot.



La grilla definitiva del festival la tendrán en febrero, cuando tengan todas las sedes confirmadas. “El festival es una de las caras más importantes de la cultura boliviana”, indicó el sacerdote inglés.