"Intuía que el video iba a tener fuerza pero no me imaginé que vaya ser tanta", cuenta emocionado Bruno Ferrante cuando le preguntamos sobre su último video en YouTube, uno dedicado a los 'Cambas de Beni y Santa Cruz'.

El clip, que solo en su canal ya tiene más de 12 mil reproducciones, se ha viralizado a través de WhatsApp y otras páginas en Facebook lo están reproduciendo, convirtiéndolo en uno de los contenidos más visualizados del año en Bolivia.

El video fue filmado junto a los comediantes Ernesto Ferrante y Ronico Cuellar, que personifican a dos benianos que visitan al personaje de Bruno.

'El Camba Chuturubí' cuenta que este video era distinto a otros porque apelarían a la comedia pura para hacer el homenaje a los benianos, es por elo que se trata de una situación exagerada que solo tiene como objetivo conseguir sonrisas.

"Confieso que estaba un poco pendiente de la reacción ya que este capítulo se lo mostró más desde el punto de vista de un cuadro cómico, exagerando situaciones que mucho no tienen que ver con la realidad.. siempre destaco la alegría y buena onda que tiene la gente beniana y con esto se comprueba", señala.

Ferrante agradece que muchos hayan entendido que se trate de un video de humor y no de un reflejo de la realidad, como señala uno de sus fans en un comentario en su canal en YouTube.

"El video me hizo reir por horas. Sin embargo, me gustaría recordar a los que ven este video que esto es meramente humorístico y está lleno de estereotipos que no siempre se cumplen", escribe uno de sus seguidores, que además es beniano.

Bruno Ferrante cierra con un mensaje de simpatía a todos los que se rieron con este video y lo siguen compartiendo: "Estoy gratamente sorprendido, sobre todo por el cariño de la gente del Beni, muchas muestras de afecto y agradecimiento", agrega el comediante.

Si aún no viste el video puedes disfrutarlo en la parte de arriba de la nota