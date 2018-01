Eduardo Capilla: “La pintura es un medio con el cual uno puede hacer y deshacer”

Eduardo Capilla llegó a Santa Cruz los primeros días de enero para preparar su exposición de pinturas en la galería Kiosko, de Santa Cruz. La muestra Intersticios entre la sustancia y el fenómeno se inauguró anoche y se quedará un mes y medio. Está compuesta de cuadros al óleo monocromáticos con un alto relieve. Capilla también hace cine. Esto le permitió trabajar durante varios años con su amigo Gustavo Cerati, a quien le produjo videos para Soda Stereo (el más famoso de ellos para su canción Zoom) y también lo dirigió en la única película que Capilla realizó, +bien, de 2001 (aunque no le gusta hablar mucho de su relación con Cerati). Sus obras se han expuesto en sitios importantes, como el Malba, de Buenos Aires, y en galerías de Nueva York.

¿Qué lugar ocupa la pintura dentro de toda tu carrera?

Honestamente, un lugar de satisfacción, porque es uno de los medios más amables para mí, más fácil, el que más me sedujo siempre. Es un medio en el cual uno puede hacer y deshacer, de alguna manera. Puede ir para atrás, y es el medio que usé desde muy chiquito. No tengo memoria de cuándo empecé a pintar. Es un medio de expresión para todos. De todas las cosas que he hecho, he sido más constante con la pintura.

Y en este caso, en la expo de Kiosko, ¿llegaste ya con la idea de hacer estos cuadros?

Sí, ya venía con una idea. Por un lado con los colores que utilizaría. El material que iba a utilizar, óleo, y una pequeña dificultad para mí, que no había hecho en otros óleos, que era integrar áreas monocromáticas dentro de estos cuadros que plantean problemas espaciales.



En esta muestra mi desafío interno dentro de mi práctica en la plástica fue meter las monocromías, porque yo había empezado con monocromías mi carrera -aunque no desde el principio porque tuve una primera muestra que fue figurativa, influenciado por Antonio Berni-, después eliminé las figuras y mi carrera solo se dirigió por lo abstracto. Así que, esta es la primera muestra donde solo me propuse trabajar a partir de las monocromías.



Uno se apega a los cuadros y por la textura se creería que quisiste representar la música a través de discos de vinilo...



No, no hay un intento de desplegar la textura del vinilo. Coincide enormemente, como también con el art decó y el alto relieve. No fue la intención, pero sí hay ese parecido con los vinilos.



¿Qué te queda de la experiencia con el cine que tuviste en 2001 con tu película +bien?

Es el único largometraje que hice hasta ahora. Hubiera querido hacer más, pero hubo un cambio muy importante en mi país, que sucede casi cíclicamente. De pronto, el tipo de cambio que estaba 1 peso por un dólar estaba a 4 pesos por un dólar, y yo estaba justo al momento del estreno, y se realizó un cambio de gobierno en la semana en que yo estrené la película y eso me quebró en la parte productiva para hacer la siguiente que ya tenía planeada.



Y en esa única película que hiciste fue la única en la que actuó Gustavo Cerati...

Gustavo llegó a ese proyecto porque en ese momento andábamos mucho tiempo juntos. Tampoco es que ‘llegó’, porque él quería hacer esa película conmigo. De hecho hizo toda la música, trabajó cuatro meses en eso. Llegamos juntos a ese proyecto. Antes tuvimos otro que nos lo robaron, y entonces tuvimos que encarar otro guion nuevo. Pero estábamos ya desde hacía tiempo queriendo hacer una película, él muy interesado en hacer la música y a la vez también en hacer su primera actuación.



Explicame un poco el concepto del título de tu muestra, Intersticios entre la sustancia y el fenómeno...

La palabra intersticios la trajo el curador de Kiosko, Douglas Rada, y se aplica a muchísimos trabajos. Entre doblar el pincel para representar o pasarlo directamente y que se vea la acción de que lo estás trazando, y después con una espátula hacer otra cosa, se genera un montón de intersticios que en principio están entre el lienzo y el material que estás poniendo. Yo, en vez de hablar del lienzo y del material, hablo de una sustancia, que es la que muevo como un material y el fenómeno que provoca, que es totalmente secundario.