Dos grandes voces del folclore nacional unidas en homenaje a las mujeres

La admiración era mutua, pero nunca tuvieron la oportunidad de cruzarse ni arriba ni abajo de un escenario. Ambas, Zulma Yugar y Arminda Alba, se iniciaron de niñas en el mundo de la música y comparten la misma pasión por el folclore boliviano, pero después sus caminos distaban mucho de que llegaran a encontrarse. Sin embargo, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz de la Sierra ha logrado la magia y las ha reunido para ser las protagonistas de tres conciertos en homenaje a las mujeres, que tendrá como escenario la Casa Municipal de Cultura, los días 9, 10 y 11 de marzo.

Si bien el proyecto empezó a gestarse hace seis meses, fue recién el pasado jueves que Zulma y Arminda pudieron conocerse personalmente, previo al primer ensayo junto a los jóvenes músicos de la orquesta.

“Nos conocimos y hemos tenido una afinidad natural. Coincidimos, sin calcular, que tenemos el mismo trato. He encontrado una persona muy rica. Tiene un timbre de voz muy bonito que había descubierto años atrás gracias a José René Moreno, porque Arminda ha sido la principal cantante de sus composiciones y creo que las ha interpretado fielmente. Estoy contenta de que podamos unir nuestras voces, porque ella también conserva y canta los taquiraris tradicionales como deben ser”, comenta la popular cantante orureña, que detalla que recibió la invitación para formar parte de este proyecto a través del director de la sinfónica juvenil, Boris Vásquez, con el que le une una amistad de muchos años.

“La emoción de conocer a Zulma fue muy grande, porque la he escuchado desde la época en que empecé a cantar en la radio Santa Cruz, a los 12 años. La considero como una de mis primeras maestras, porque me fijaba en cómo ella cantaba. A mis 17 años la vi de cerca, pero todo fue muy rápido y no llegué a conocerla personalmente hasta ahora. Cantar con ella es otro de los sueños que no pensé que se me cumplieran”, admite Arminda, que desde hace casi 30 años radica en Minas Gerais (Brasil) y que ha regresado a Santa Cruz para realizar estas presentaciones.



Para esta ocasión la OSJ/SCZ ha preparado un repertorio que incluye obras de destacadas compositoras y poetizas bolivianas. “Las canciones las consensuamos gratamente con Boris, porque estoy cantando clásicos de mi repertorio como Novia Santa Cruz, El Trasnochador, temas nacionales emblemáticos como Piel Morena y El regreso”, explica Zulma, que enfatiza que el 80% del repertorio son temas del folclore oriental, algo que ha sido parte fundamental desde sus inicios en la vida artística, porque el segundo y tercer disco, de los más de 50 que ha grabado, fueron dedicados a Santa Cruz. Algo que no es casual, ya que dice que se siente identificada con la región porque su madre era cruceña.



Los recitales también serán una buena ocasión para presentar la grabación del nuevo CD de la OSJ/SCZ denominado Preludios de Carnaval, que fue grabado el año 2017 con la voz de Arminda Alba, lo que marca el regreso de la artista a las grabaciones, luego de más de 30 años y el cuarto de su repertorio personal.



Nunca dejé de cantar porque soy contralto del coro de mi iglesia (presbiteriana) en Minas Gerais y cuando nos reunimos entre bolivianos cantamos los temas del país. En realidad paso gran parte de la semana cantando”, cuenta la dueña de la voz que hizo populares temas como

Cuando muera el Carnaval.

Uno de los momentos más emotivos que tendrá el espectáculo seguramente será cuando las artistas unan sus voces para interpretar temas como No estás en mí, de Asunta Limpias de Parada y El regreso de Matilde Cazasola.



“Creo que otro aspecto importante de esta propuesta es que estamos actuando con jóvenes músicos y es una manera de acercarnos a la juventud para decirles que Santa Cruz tiene una música maravillosa y que es importante recuperarla. Dar a conocer que la identidad de la región está en los taquiraris clásicos y que aún hay cantantes, como nosotras, que los estamos cultivando respetado la originalidad y la forma en que se debe interpretar”, reflexiona Zulma Yugar, una voz autorizada para decirlo.

Voces de Bolivia

Arminda Alba / Cantante

Radica en Brasil

Grabó tres discos antes de radicarse en Brasil. Lejos de los escenarios, Arminda se dedicó a las actividades del hogar. Es madre de tres hijos, la mayor de 27 años y de mellizos de 24 años. Ha recibido propuestas para realizar nuevas grabaciones.

Zulma Yugar / Cantante

El Regreso

Luego de seis años de un receso voluntario, entre otros motivos por el fallecimiento de sus padres, la intérprete volvió en 2017 con un nuevo disco y espectáculo Tributo a Bolivia, en el que reúne temas de los nueve departamentos del país.