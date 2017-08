Dominique Vellard toma examen al coro Arakaendar

El francés Dominique Vellard es uno de los especialistas más importantes de música coral medieval y renacentista a escala internacional. Es también el fundador del prestigioso Ensemble Gilles Binchois con el cual visitó Bolivia en dos oportunidades para participar del Festival de Música Barroca y Renacentista Misiones de Chiquitos. Esas visitas hicieron que él sintiera un afecto especial por el país y difundiera en Europa la música de los archivos musicales bolivianos.

Es por eso que meses atrás aceptó con agrado la invitación de la Asociación Pro Arte y Cultura para trabajar con el coro Arakaendar, que es el coro oficial de la institución, y desde hace dos meses empezaron a trabajar a distancia.

A principios de la semana pasada, Vellard llegó a Santa Cruz y estuvo trabajando con el coro en un repertorio que esta noche, a las 20:00, se podrá escuchar en la capilla Los Huérfanos (Manuel Ignacio Salvatierra, entre René Moreno e Independencia) y que será una especie de prueba final donde se pondrá en evidencia todo lo aprendido y enseñado.

El repertorio



El repertorio elegido, en coordinación con Piotr Nawrot, director artístico del Festival Misiones de Chiquitos, abarca obras de los archivos de música barroca estilo catedralicio de Sucre, pero se complementa con el repertorio de las misiones de Chiquitos con tres Nocturnos, además de un salmo de la catedral de

Sucre que es la obra policoral más grande que hay en América y en el que el coro Arakaendar se va a dividir en siete coros.

Como la idea es que provea de nuevos recursos musicales a los músicos, en el programa se han incluido dos obras del repertorio de la música de Inglaterra (del siglo XVII) y una de música antigua italiana.



“Lo que me fascina es el entusiasmo de los músicos bolivianos y destaco la calidad de sus voces que son muy naturales. Esta semana fue importante para descubrir la materia con la que contábamos para trabajar”, comentó Vellard, que durante dos meses oyó las grabaciones que le enviaban e hizo apuntes en las partituras en Basilea, donde enseña en la prestigiosa Schola Cantorum.

Mientras eso sucedía, parte del coro practicaba en Santa Cruz y los integrantes de la agrupacion de La Paz, Oruro y Cochabamba se reunieron en esta última ciudad bajo la coordinación de Nawrot.



Pero, ¿cómo se trabaja sin tener referentes grabados?



“No es más difícil que interpretar a Chopin o a Beethoven. No siento que haya una brecha grande, quizás porque desde niño tuve el acercamiento a la música antigua y si bien tenemos muchos estilos diferentes, existen textos para entender lo que queremos interpretar, y si no hay esos textos los podemos trabajar basados en investigaciones y al tipo de música del que se trate, por ejemplo, si se trata de música alegre o de un réquiem”, explica Vellard.