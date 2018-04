Despiden al director del MAC y en la Secretaría de Cultura no aclaran las razones

La labor matutina que Eduardo Ribera desempeñaba todos los días en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), se vio interrumpida ayer cuando le llegó un memorándum que le comunicaba la cesación de sus labores como encargado de esta institución dependiente de la Secretaría Municipal de Cultura, Patrimonio y Turismo.

El documento, firmado por el alcalde cruceño Percy Fernández, no señalaba las razones del despido, aunque Ribera -que estaba en el cargo desde 2015- asumió que fue porque se negó a asistir el pasado sábado a un acto de socialización con los gremialistas del mercado La Ramada sobre el reordenamiento que lleva adelante la Alcaldía.

Ribera dijo que no fue porque ese día da clases en una universidad. Pero tampoco sentía que tenía que ir, ya que no le correspondía. Según el artista, ya había recibido recriminaciones por negarse a cumplir con este mandato. “Estaban molestos porque me quejé en el Facebook de por qué tenía que ir la división de Cultura a espantar vendedores a Los Pozos”, explicó.

Segunda vez

Ribera informó de que ya el año pasado tuvo este mismo problema con sus superiores (María Renée Canelas, secretaria de Cultura; y Grysell Berlioz, directora de Cultura) por un caso similar. “El viernes me llamó Grysell y me dijo que la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, pidió que todos los de Cultura fuéramos al día siguiente a La Ramada”, expuso Ribera, que mencionó la molestia por este tema. “Ni siquiera es una actividad voluntaria, sino que es una orden”, manifestó.

“Yo les pedí solo que me dejaran hacer mi trabajo. Ellos tienen muchos empleados que pueden hacer esa labor en los mercados”, señaló Ribera. “Me han dicho que esto siempre funciona así, como todos vienen con un aval político, y yo no lo tengo, ni entré a este puesto con ese aval, no tengo quién me defienda”, comentó.



Ribera también aprovechó para hablar de la verdadera razón por la que se suspendió la XX Bienal Internacional de Artes Visuales de Santa Cruz, que la organizaba el MAC.



“La bienal se suspende por la falta de presupuesto, esa es la razón. Lamentablemente, me pidieron que no lo diga porque si no me despedían, entonces tuve que guardar silencio”, indicó.



A finales de abril salió un comunicado desde el MAC y la Secretaría que informaba la suspensión de la bienal de este año. Las razones expuestas esa vez fueron: la coincidencia en fechas con la bienal Siart de La Paz, lo que perjudicaría la presencia de los artistas interesados; incrementar el monto de los premios y ampliar las exhibiciones a otros distritos.



Ribera dijo irse decepcionado de la función pública, ya que él pensó que era un mito lo que se decía que en la Secretaría de Cultura no había presupuesto. “Pero sí hay dinero, lo que falta es más gestores culturales en esa dependencia”, mencionó.

Respuesta de la Alcaldía



María Renée Canelas, secretaria de Cultura, Turismo y Desarrollo de la Alcaldía, de quien dependía Ribera, respondió todas las preguntas enviadas por WhatsApp de EL DEBER, menos la concerniente al motivo de su despido. “Cultura participa con una campaña de socialización del traslado de los mercados. Esa actividad se realiza los sábados y no es obligatoria. Eduardo Ribera tenía clases en la universidad donde es docente y dio esa razón para no asistir”, dijo Canelas, explicando con esto que esa no fue la razón del alejamiento de este cargo del encargado del MAC.



Sobre lo dicho por Ribera y la falta de presupuesto para realizar la bienal, Canelas respondió: “La coincidencia de fechas entre la Bienal de Artes Visuales y la Siart preocupaba a Eduardo, lo comentaba ya desde el año pasado. El posponerla fue una decisión en conjunto con él”.



Y sobre la falta de justificación de despido en el memorándum, la secretaria de Cultura respondió que la Ley del Funcionario Público que los rige acepta esa situación.



Grisell Berlioz, jefa directa de Ribera, en contacto telefónico dijo que el despido también la sorprendió a ella, por eso no sabía las razones. Aunque sí se enteró del malestar que había contra él por algunas publicaciones que hizo en las redes sociales, y también supo de algunos problemas que tuvo Ribera con otros funcionarios de Cultura.



“Creo que hay muchas cosas por detrás como para decir que lo despidieron por no ir al mercado. Yo diría que fue por una falta de cumplimiento a las normas”, dijo Berlioz, aunque no señaló cuáles.

En el MAC

Unión

Eduardo Ribera pidió a los artistas que se unan más para saber fiscalizar mejor las actividades y el presupuesto que tiene la Secretaría de Cultura.



Reemplazante

Todavía no se sabe quién asumirá el cargo vacante.