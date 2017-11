¿Cuyo hijo soy?, un concurso para luchar contra la discriminación

Los indígenas del oriente boliviano habitan la ciudad desde siempre y, a pesar de esto, su presencia muchas veces no es reconocida o no se les da el trato que cualquier ciudadano debe tener. Para ayudar a la lucha por la visibilización de estos indígenas urbanos, la Revolución Jigote lanzó el Concurso de Video Urbano ¿Cuyo hijo soy? Film Festival, en el que los participantes, a través de videos con una duración de entre 10 segundos y dos minutos, mostrarán la forma en que integrantes de seis naciones yuracaré, moxeña, chiquitana, guaraní, guaraya y ayorea, se

relacionan con su entorno a diario.



Mostrar la realidad

José Antonio Prado, de Revolución Jigote, dijo que el objetivo del concurso es ‘ciudadanizar’ la realidad, la cotidianidad y la vida urbana de los ciudadanos indígenas con los que convivimos a diario y que no estamos reconociendo. “Bolivia es un Estado plurinacional, de las 36 naciones una gran mayoría son del oriente y en Santa Cruz hay una fuerte presencia de estas seis naciones, que además están organizadas y, de cierta manera, articulan algunos desafíos en común desde el punto de vista cultural, político y también de la vida cotidiana”, indicó Prado.

El concurso consiste en filmar una pieza audiovisual, no mayor a dos minutos, en la que se refleje la vida urbana de estos pueblos, mostrar sus características y particularidades, su identidad y su cultura, su influencia y aporte en la construcción de la ciudad, su realidad actual, sus luchas y desafíos, entre otros puntos. Todo esto desde la perspectiva del participante y con plena libertad de juicio, opinión, propuesta, denuncia o testimonio.

El género del video también es libre, puede ser ficción, documental, videoclip, spot, reportaje, sketch o tutorial y podrán realizarse con la cámara de un celular, de video o con cualquier otro dispositivo.

El plazo de entrega de los trabajos es hasta el 24 de noviembre de este año.



Unión



Revolución Jigote organiza este concurso con el Apoyo Para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano (Apcob) y la Asociación de Pueblos Indígenas de Santa Cruz de la Sierra (Apisacs). Estas tres organizaciones brindarán talleres de capacitación a los concursantes que serán tomados en consideración por el jurado.



Erick Ibáñez dará los talleres en representación de la Apcob, y dijo que esta competencia audiovisual promoverá las relaciones amistosas entre la gente de Santa Cruz. “Espero que con el concurso ¿Cuyo hijo soy? se conozca más acerca de las naciones indígenas”, comentó Ibáñez.

Más información, ingresar a la página www.jigote.com/cuyohijosoy o escribir a cuyohijosoy@jigote.com