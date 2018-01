Cuatro artistas nacionales ilustran las botellas carnavaleras de paceña

Las etiquetas de las botellas de la cerveza Paceña lucirán en este Carnaval trabajos realizados por cuatro reconocidos artistas nacionales que fueron convocados por la Cervecería Boliviana Nacional para ese fin. El resultado se lo podrá apreciar en las botellas de 710 ml, que serán distribuidas en todo el país.

Para el dibujante Marco Tóxico no era la primera vez que abordaba este tipo de trabajos. Ha realizado etiquetas para otros productos artesanales y en esta ocasión eligió una máscara de moreno y de un pepino carnavalero como ilustraciones. Feliz por el resultado, cuenta que el soporte implica ciertas limitaciones de espacio, “pero cuando tienes más limitaciones eres más creativo. A mí en particular me gusta eso, cuando tienes el terreno muy delimitado salen muchas cosas más”, afirma.

Por su parte, Roberto Valcárcel eligió la imagen de un moreno y de un diablo, de los que se distinguen más los rasgos que las formas. El artista cree que las ilustraciones que realizó son imágenes solo con valor publicitario, “lo cual es absolutamente distinto al arte. El momento en que el arte cumple funcionalidad publicitaria y económica deja de ser arte. La fusión del arte es otra, no ayudar a vender cervezas”, aclara Valcárcel.

En contraposición, Ejti Stih (de la que eligieron dos detalles de un par de sus obras en las que retrata el Carnaval boliviano) piensa que “es una buena invasión de arte al mundo comercial. Creo que sería más lindo si tuviéramos grandes banners que reprodujeran arte en lugar de chicas en biquini. Yo como mujer estaría más orgullosa y feliz”.

Gastón Ugalde es el cuarto artista seleccionado y coincide con Stih en el valor artístico de estas ilustraciones “No deja de ser una obra de arte, solo que se la utiliza con fines comerciales. Desde el siglo pasado los artistas han sido requeridos para diseñar las etiquetas de vinos, cervezas y otras bebidas, y en este caso para mí fue un nuevo desafío”.