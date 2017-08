Cuando sacarse una selfie se convierte en arte

Una cosa es sacarse una selfi y otra es hacerle un autorretrato a una obra de arte. Bajo esa premisa nace Selfie, muestra que se exhibe hasta el 29 de septiembre en el Museo de Arte Contemporáneo (Sucre, esquina Potosí) y es resultado del proceso de tres meses de trabajo continuo de 12 estudiantes de la carrera de Arte de la Universidad Gabriel René Moreno. Bajo la coordinación de la artista Nadia Callaú (que también es parte de la muestra con una obra), los participantes conforman el grupo de voluntarios de apoyo del museo en diferentes actividades artísticas.

“Como una forma de retribución a su apoyo, vimos por conveniente organizar una muestra con el trabajo de estos chicos. La idea era hacer algo con visión crítica y que sea el fruto de un proceso. Entonces fue que decidimos que Nadia se haga cargo de la coordinación y aporte desde su experiencia como residente en Materia Gris, con la diferencia que, en esta ocasión, la investigación teórica debía concluir en una obra”, indica Eduardo Ribera, director del MAC.

De esta manera, Selfie propone 12 obras, que son 12 autorretratos de Yefrin Acuña Salinas, Aldahir Montaño Flores, María Edith Pereira, Daniela Piaggio, Belén Abella Ruiz, Denisse Suárez Gorriti, Graciela González, Eduardo Rojas, Valeria Portillo, Carolina Rivero, Nadia Callaú y Paula Ribera Meruvia. La muestra la integran fotografías de cada uno de los estudiantes, a través de las cuales narran sus estados de ánimo, emociones, perfiles, sentimientos y experiencias.

“Son obras que parecen de artistas profesionales, no de estudiantes. Cada uno propone un lenguaje propio, una reflexión muy personal. De esta manera vemos que la diferencia entre sacarse una selfi y hacer una obra de arte es la producción conceptual que hay por detrás”, añade Ribera.

Discursos propios

Nadia Callaú ha volcado su labor artística en los últimos años a la elaboración de un discurso feminista, en el que el cuerpo propio es materia de reflexión. Este aspecto cobra mayor realce en la obra No quiero ser otra, en la que se muestra desnuda en dos imágenes.

“Este año me he dedicado a trabajar con mi cuerpo partiendo del concepto relacionado con el volumen. Como artista, mi papel es estudiar el tema y estar consciente de esa información que me da”, explica Callaú, quien busca motivar a la reflexión respecto a los estereotipos referidos al cuerpo ideal.

“Uno tiene que estar consciente de lo que es y de lo que la sociedad nos quiere imponer. Ser diferente no tiene que ser un problema, y de eso se trata, de que uno aprenda a verlo de esa manera”, agrega la artista, que anuncia para el próximo año una muestra individual relacionada con el tema.

Por su parte, Belén Abella Ruiz, propone en Prueba de impacto la fragilidad del vidrio y la manera en la que este se quiebra ante un golpe. “Uso esto como plataforma artística para expresar vulnerabilidad emocional”, expresa.

Finalmente, en Produzco pena, María Pereira Salas refleja una ruptura a partir de una experiencia vivida a los 22 años. “Me dejó estancada en un pozo que iba inundando con mis propias lágrimas, veía como me consumía lentamente y como, a través de estas fotos, trataba de sacar las tantas emociones que me iban marchitando de una manera más que física”, recuerda.