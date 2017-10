Cosquín Rock: de las sierras cordobesas a la llanura cruceña

Cosquín Rock, el mito de las sierras, se expande por el continente y una de las paradas no podía ser más propicia. Santa Cruz de la Sierra, la ciudad de los anillos, situada, dicen, en el corazón de Sudamérica; la urbe caótica y carnavalera, en la que convergen todas las culturas, los gustos y los colores posibles, será la capital del rocanrol en español por un día.

El sábado 4 de noviembre, en una superficie de cuatro hectáreas situada en el quinto anillo esquina doble vía a La Guardia y bautizada como Ventura Sur, se desarrollará la primera versión del evento, que hace 18 años nació en medio de los cerros cordobeses y que hoy es una realidad en la llanura cruceña.

Y es que la organización de Cosquín Rock 2017, encabezada por el fundador José Palazzo, quiere dejar en claro que se trata de algo más que un festival, es una experiencia a la que todos están invitados. Grandes, chicos, hombres, mujeres, grupos de amigos, familias enteras, parejas y corazones solitarios tendrán su espacio. “La mutación hacia la variedad de estilos es algo irreversible, se hace en casi todos los festivales de rock en el mundo y esta no es la excepción”, afirmó Palazzo.

Euforia

El cartel de artistas no es poca cosa. Los Fabulosos Cadillacs, Fito Páez (junto a la cantante Fabiana Cantilo), Enanitos Verdes, León Gieco, Babasónicos, Ciro y Los Persas, Eruca Sativa, De la Tierra, Skay y los Fakires, Los Caligaris, y Cuatro Al Hilo serán las bandas internacionales a las que se suman los nacionales Grillo Villegas, Track, Animal de Ciudad, Los Salmones, Fiesta Cuetillo, Doble A, Oil, Mammut, Los Bolitas, Electroshock, Los Cachistones, La Chiva, El Parche y Skálibur. Todos se presentarán en dos escenarios de enormes dimensiones (más de 50 metros en total).

En un tercer escenario habrá actividades diversas durante toda la jornada, desde una demostración de batería de Álex González (baterista de Maná y De la Tierra) y la presentación del libro Crónicas del león: diario de giras con los Fabulosos Cadillacs, de Sr. Flavio, hasta la charla sobre la relación del rock y el vino a cargo del experto enólogo argentino Marcelo Pelleriti y la presencia del periodista y escritor Víctor Pintos, que presentará el libro Tanguito, que aborda los primeros 50 años del rock en Argentina.

También habrá tiendas de ropa, souvenirs, barbería, colocación de tatuajes y piercing, videojuegos, muro para escalar, trampolines, pistas de patinaje y skateboarding, diversos snacks, bares y una rotonda de food truck para proveer de toda clase de alimentos a los visitantes. Asimismo se están habilitando más de 100 baños portátiles y un amplio estacionamiento. Los músicos contarán con cómodos camerinos y espacio para el esparcimiento y contacto con los fans. Las puertas se abrirán a las 12:00 y el primer concierto comenzará a las 13:00.

Más detalles

Precios finales

A pedido de los fans, la producción redefinió los precios de las entradas con el fin de dar oportunidad a todos de ser parte de la experiencia. Costarán Bs 500 (general) y 1.500 (vip).

Para pasarla mejor

Los que ingresen al sector vip tendrán un área especial de servicios, tiendas y entretenimiento, además de una tarima con vista a todo el campo y los escenarios y la posibilidad de ver los shows en primera fila.

Cuatro hectáreas

El área de general abarcará todo el campo y los tres escenarios, además que ocupará espacio para los servicios de comida, juegos y otras atracciones.

Comodidad y acceso

La organización garantiza que habrá estacionamientos y servicios de transporte (Taxi Net) con tarifas especiales.

-

Entrevista / Andrés ciro vocalista de ciro y los persas

Con el recuerdo de Los Piojos y trayendo lo mejor de su banda actual, Ciro llega por primera vez a Bolivia

“Siempre me preocupé de que se le pueda dar algo distinto a la gente”

Andrés Ciro Martínez nunca estuvo en Bolivia, ni de turista, ni con Los Piojos, ni con Ciro y los Persas. El día del desquite será el 4 de noviembre en el Cosquín Rock. El músico llega con su banda formada en 2009 que se ha convertido en una de las más convocantes en Argentina.

La gira de la banda, presentando Naranja persa, ha estado muy movida, con varios shows por semana, tres Luna Park incluido, y ahora llegan a Bolivia

¿Qué sensación te produce?

Es una cosa muy linda, porque voy a Bolivia por primera vez, no conozco mucho de la música que se hace allá pero estoy muy interesado. Todo lo que nos está pasando es muy bueno. Ahora preparamos la parte 2 de Naranja persa. Hemos trabajado con Juanchi Bailerón, de Los Pericos, el disco está sonando bien.

¿Cómo ha sido rearmar una carrera a partir de la estela que dejaste con Los Piojos?

Para mí fue continuar con el envión porque no quería parar de tocar, así que ni bien se terminó la historia de Los Piojos me puse a buscar gente para armar una banda. Tenía temas que habían quedado, a eso le agregué canciones nuevas. Por suerte encontré el respaldo de la gente.

Siempre te preocupaste por cuidar los detalles en el escenario, desde lo musical hasta lo visual…

Sí, siempre me gustó encargarme de eso. Estudié teatro y me preocupé por ofrecer una puesta en escena distinta y que se le pueda dar algo más a la gente.

¿Qué te parece compartir escenario con tus hijos, quienes, de alguna forma, están siguiendo tus pasos?

Está bárbaro, ellos me sugieren cosas. Mi hijo Alejandro subía a tocar la batería, mientras que Katja y Manuela hacían coros. Ahora andan ocupados en lo suyo, como Katja, que es actriz en la serie Soy luna.

¿Qué significó haber sido telonero de Paul McCartney y los Rolling Stones?

Fue un sueño cumplido, porque desde chicos fueron mis principales inspiraciones musicales. Tuve la suerte de conversar con los Rolling en los camerinos, sacarnos fotos y que después me saludaran durante su show. Fue increíble. No tiene parámetro.

-

Entrevista / Diego ‘Uma-T’ Tuñón tecladista de babasónicos

Son referentes del ‘nuevo rock argentino’ de principio de los años 90. Luego de Repuesto de fe quieren reinventarse

“Babasónicos tomó el camino de la fuerza y de la reconstrucción”

El sello de Babásonicos estará en Cosquín Rock Bolivia. Canciones como Irresponsables, El colmo, Yegua y Los calientes se podrán escuchar por primera vez en vivo en Santa Cruz de la Sierra. El tecladista Diego ‘Uma-T’ Tuñón habla de lo que se viene.

¿Qué importancia tiene Cosquín para Babasónicos?

Tiene la virtud de haber sido uno de los pocos festivales en el rock en español que no terminó vendiéndose, que no ha contratado artistas anglo para crecer. En ese sentido, es un honor tocar en este festival como también lo es volver a Bolivia, que nunca fue un mercado fácil, pero la hemos pasado bien.

¿Cómo califican el progreso de la banda desde que la fundaron en 1991?

Nunca proyecté pensando en el futuro. Ahora me encanta haber sido ese joven que forjó esto, que me permite todos los días hacer algo nuevo.

¿En qué momento se encuentran?

En un gran momento. Tuvimos que soportar una pérdida muy fuerte (la muerte del bajista Gabriel Manelli en 2008), entendemos la naturaleza de la vida y de los eventos. Tomamos el camino de la fuerza y de la reconstrucción. Nos reinventamos.

-

Entrevista / Andreas Kisser guitarrista de de la tierra

El poder del metal se hará presente en el Cosquín con esta especie de selección de reconocidos roqueros de la región

“Nuestra misión como De la Tierra es romper algunas barreras”

Andreas Kisser habla de la experiencia de tocar con Andrés Giménez, Álex González y Harold Hopkins en De la Tierra. Celebra volver a suelo boliviano.

¿Cómo calificás la respuesta al proyecto De la Tierra?

Ha sido mejor de lo que imaginábamos, tenemos ahora un segundo disco, venimos de tocar con Metallica, hemos estado en Rock in Río, en Cosquín Argentina y en México. Ahora estamos muy contentos de ir a Bolivia, en mi caso ya estuve en La Paz con Sepultura y ahora por primera vez iré a Santa Cruz.

¿Qué te parece cuando dicen que De la Tierra es un supergrupo?

No creo que seamos un supergrupo, claro que cada uno de los integrantes hemos tenido una historia muy larga con Sepultura, Maná, ANIMAL, Los Fabulosos Cadillacs y Puya, pero De la Tierra es una propuesta nueva, es metal, pero más melódico.

Cantar en español y en portugués les permite llegar a un mercado difícil como el brasileño…

Exacto, el mercado brasileño es muy cerrado al rock en español. El idioma, sin duda, aleja a las propuestas externas. Nuestra misión es romper esas barreras.