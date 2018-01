Conocé todas las candidatas a los premios Óscar 2018

Esta mañana, desde el Samuel Goldwyn Theater y con la conducción de Andy Serkis y Tiffany Haddish, se anunciaron los nominados a los premios Óscar 2018 de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Los galardones más rutilantes de la industria del cine se entregarán el domingo 4 de marzo, nuevamente con la conducción de Jimmy Kimmel.

1.- MEJOR PELÍCULA

- Llámame por tu nombre

- Dunkerque

- Las horas más oscuras

- ¡Huye!

- Lady Bird

- El hilo fantasma

- Los archivos del Pentágono

- La forma del agua

- Tres anuncios por un crimen

2.- MEJOR DIRECTOR

- Christopher Nolan por Dunkerque

- Jordan Peele por ¡Huye!

- Greta Gerwig por Lady Bird

- Guillermo del Toro por La forma del agua

- Paul Thomas Anderson por El hilo fantasma

3.- MEJOR ACTOR

- Gary Oldman por Las horas más oscuras

- Timothée Chalamet por Llámame por tu nombre

- Daniel Day-Lewis por El hilo fantasma

- Denzel Washington por Roman J. Israel Esq.

- Daniel Kaluuya por ¡Huye!

4.- MEJOR ACTRIZ

- Sally Hawkins por La forma del agua

- Frances McDormand por Tres anuncios por un crimen

- Margot Robbie por I, Tonya

- Saoirse Ronan por Lady Bird

- Meryl Streep por Los archivos del Pentágono

5.- MEJOR ACTOR DE REPARTO

- Willem Dafoe por The Florida Project

- Woody Harrelson por Tres anuncios por un crimen

- Richard Jenkins por La forma del agua

- Christopher Plummer por Todo el dinero del mundo

- Sam Rockwell por Tres anuncios por un crimen

6.- MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

- Mary J. Blige por Mudbound

- Lesley Manville por El hilo fantasma

- Octavia Spencer por La forma del agua

- Allison Janney por I, Tonya

- Laurie Metcalf por Lady Bird

7.- MEJOR GUION ADAPTADO

- Llámame por tu nombre

- The Disaster Artist: obra maestra

- Logan

- Apuesta maestra

- Mudbound

8.- MEJOR GUION ORIGINAL

- The Big Sick

- ¡Huye!

- La forma del agua

- Lady Bird

- Tres anuncios por un crimen

9.- MEJOR FOTOGRAFÍA

- Blade Runner 2049

- Las horas más oscuras

- Dunkerque

- Mudbound

- La forma del agua

10.- MEJOR VESTUARIO

- La bella y la bestia

- Las horas más oscuras

- La forma del agua

- El hilo fantasma

- Victoria y Abdul

11. MEJOR EDICIÓN

- Baby Driver

- Dunkerque

- I, Tonya

- La forma del agua

- Tres anuncios por un crimen

12. MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

- Las horas más oscuras

- Victoria y Abdul

- Wonder

13. MEJOR MÚSICA ORIGINAL

- Tres anuncios por un crimen

- Dunkerque

- El hilo fantasma

- Star Wars: Los últimos Jedi

- La forma del agua

14. MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

- Mighty River por Mudbound

- Mystery of Love por Llámame por tu nombre

- Remember Me por Coco

- This Is Me por El gran showman

- Stand Up for Something por Marshall

15. MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

- La bella y la bestia

- Blade Runner 2049

- Las horas más oscuras

- Dunkerque

- La forma del agua

16.- MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

- Baby Driver

- Blade Runner 2049

- Dunkerque

- La forma del agua

- Star Wars: Los últimos Jedi

17. MEJORES EFECTOS DE SONIDO

- Baby Driver

- Blade Runner 2049

- Dunkerque

- La forma del agua

- Star Wars: Los últimos Jedi

18. MEJORES EFECTOS ESPECIALES

- Blade Runner 2049

- Dunkerque

- Kong: La isla calavera

- Guardianes de la Galaxia Vol. 2

- El planeta de los simios: la guerra

19.- MEJOR PELÍCULA ANIMADA

- Un jefe en pañales

- The Breadwinner

- Coco

- Ferdinand

- Loving Vincent

20.- MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

- Una mujer fantástica (Chile)

- El insulto (Líbano, Francia)

- Loveless (Rusia)

- En cuerpo y alma (Hungría)

- The Square (Suecia)

21.- MEJOR DOCUMENTAL

- Abacus: Small Enough to Jail

- Faces Places

- Icarus

- Last Men in Alep

- Strong Island

22.- MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

- Knife Skills

- Edith+Eddie

- Heaven is a Traffic Jam on the 405

- Heroin(e)

- Traffic Stop

23.- MEJOR CORTOMETRAJE

- DeKalb Elementary

- The Eleven O'Clock

- My Nephew Emmet

- The Silent Child

- Watu Wote/All of Us

24.- MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

- Dear Basketball

- Garden Party

- Lou

- Negative Space

- Revolting Rhymes