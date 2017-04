Condenan a ocho años de prisión a un exintegrante de Los Fabulosos Cadillacs

Un ex integrante de Los Fabulosos Cadillacs fue condenado a ocho años de prisión por liderar una banda que en agosto de 2015 cometió un violento asalto a una empleada de un restaurante de la localidad bonaerense de San Isidro, a quien le robaron más de 80.000 pesos con la complicidad de uno de los parrilleros del negocio que confesó haber sido el "entregador", informó el diario argentino La Voz



Se trata de Ignacio Alfredo Pardo (52), más recordado en el ambiente del rock por su apodo de 'Naco Goldfinger', quien fue uno de los fundadores de Los Fabulosos Cadillacs, la banda surgida en los '80 y que lidera Vicentico, donde tocaba el saxo tenor y con la cual grabó los primeros cinco discos hasta que se alejó en 1991.



La condena fue impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de San Isidro, en un juicio realizado por un único magistrado, en este caso la jueza Débora Ramírez, como sucede con los casos en los que la pena no excede los 15 años de prisión.



En su alegato, el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari, quien no sólo llevó adelante el juicio sino que además fue quien estuvo a cargo de la instrucción y logró hace dos años la detención de "Naco", dijo que Pardo era el "jefe de un clan criminal" y solicitó para él una condena de nueve años de cárcel, uno más que la pena a la que fue sentenciado.

La jueza Ramírez consideró a Pardo coautor de los delitos de "robo calificado por haber sido cometido en lugar poblado, privación ilegal de la libertad calificada y encubrimiento agravado por su ánimo de lucro y su habitualidad, reiterado en tres hechos", ya que al ser detenido, el ex Cadillcs tenía en su poder autos robados, algunos de los cuales fueron los utilizados en el asalto.



Además de Pardo, hubo otras cuatro condenadas: ocho años de prisión para Cristian Emanuel Salinas (27), seis años y medio para José Lino Figueroa (55), cinco años para Leandro Gabriel Ibarra (31) y tres años, pero de ejecución condicional, para Jonathan Javier Olmedo (23).



El robo ocurrió alrededor de las 10 de la mañana del lunes 24 de agosto de 2015 en la sucursal que la exclusiva cadena de parrillas "La Dorita" tiene en la zona del bajo de San Isidro. La víctima fue la contadora Elisenda Judith Espinola, quien pasó a retirar la recaudación del fin de semana por el local ubicado en la calle Tiscornia 1040 de San Isidro.



La mujer pidió un remís para retirarse con los 82.178 pesos, pero en vez de abordar el auto de la agencia a la que habían llamado, por la puerta del local pasó un falso remisero que, según lo determinado en el juicio, era el imputado Figueroa, con un Ford Focus, al que la víctima se subió confiada.



El auto se detuvo a cien metros, en una parada de colectivos, para ser abordado por otro de los imputados, Salinas, quien la golpeó y la amenazó diciéndole: ?Somos profesionales. Te vamos a robar y tirar en una villa. Si no nos das la plata, te vamos a pegar un tiro?.



Los delincuentes amenazaron a la mujer con torturarla con una picana eléctrica que le exhibieron y Espinola fue llevada hasta la vecina localidad de San Fernando, donde la liberaron luego de sacarle todo el dinero en efectivo y efectos personales.



Según demostró el fiscal Ferrari, "Naco Godfinger" coordinó todo el operativo y junto al imputado Ibarra supervisó el asalto desde un Peugeot 406 que actuó como auto de apoyo.

Por esta causa, Pardo fue detenido el 7 de octubre de 2015 por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro en un allanamiento realizado en su vivienda de la calle Luis María Campos al 500, del exclusivo barrio de La Horqueta, de donde trató de escapar por los techos.



El 26 de febrero de 2014, Pardo ya había sido detenido en una casa que alquilaba en el barrio San Isidro Labrador de Benavídez, partido de Tigre, acusado de ser el "entregador" de un par de robos a mano armada cometido ocho días antes en ese country.