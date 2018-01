Cómo y dónde aprender el arte de tocar la guitarra

Santa Cruz tiene actualmente importantes exponentes de la guitarra clásica, el más reconocido es Piraí Vaca, que ha hecho escuela con los años. Además, es un instrumento que nunca pierde vigencia y siempre hay más niños y jóvenes que buscan la manera de aprenderlo. Algunos, más habilidosos, lo harán de forma autodidacta; otros acudirán a una de las tantas escuelas de música que existen en la ciudad o tendrán clases personalizadas con maestros como Pablo Uriarte, Alberto Puerto o Zoran Vranjican, que tienen mucha experiencia en este tipo de trabajo.

Uriarte lleva ocho años enseñando el instrumento de las seis cuerdas. Empezó cuando regresó de Argentina, donde estudió con Wálter Ujaldón. “En este tiempo he tenido alumnos muy buenos; y también he tenido a los que no les importa nada, que no estudian, que creen que van a tocar la guitarra en dos meses y me piden la fórmula para esto”, mencionó Uriarte.

Uriarte contó que él acostumbra enseñar el primer mes de guitarra de manera gratuita, para mostrar al alumno cómo es tocar la guitarra clásica, guiarlo en el estilo de la guitarra. “A veces viene alguien y me dice que le gusta el heavy metal; entonces, yo le digo que mejor busque a alguien más con el que aprenderá mejor sobre este género”, dijo Uriarte.

“Mi afán es formar guitarristas que toquen muy bien, que sean excelentes concertistas de guitarra. Aprender a tocarla es un trabajo de toda la vida”, señaló.

Uriarte acostumbra enviar a sus alumnos a diferentes concursos tanto locales como nacionales, para que tengan más roce y conozcan más estilos de tocar la guitarra de otros músicos del país.



Objetivos

Zoran Vranjican tiene un método de enseñanza muy variable, que parte de acuerdo a las inquietudes que tenga el alumno. “Me interesa preguntarle a la persona qué es lo que quiere lograr, así me doy cuenta de cuáles son sus objetivos o, más que todo, si es que tienen objetivos”, dijo el guitarrista cruceño e hizo hincapié en la importancia de que el alumno sepa adónde se dirigirá, más allá de cualquier método específico.

“Yo no me impongo en la guitarra clásica, si es que ellos quieren cantar, por ejemplo, y acompañarse, y simplemente mejorar su técnica para eso; o a veces con muchos alumnos que quieren aprender la guitarra clásica también aplico un método más estándar, en el que utilizo un repertorio específico, como son pequeños estudios de Fernando Sor de 1700, que van gradual en técnica y musicalidad”, comentó Vranjican.

Alberto Puerto se fue hace dos años a Estados Unidos, el guitarrista cubano vivía en Santa Cruz, donde enseñaba guitarra y tenía alumnos desde hace tiempo. La distancia no fue un problema y actualmente Puerto tiene una docena de estudiantes que siguen sus clases por internet.

“Las clases pueden ser una vez por semana o dos veces por semana, cada una de ellas dura una hora”, explicó Puerto, que interactúa vía Skype en estos cursos.



“La ventaja de este método es que la clases la das desde tu casa; además de que mi grupo de alumnos están constantemente en escena porque tenemos planificado tres o más conciertos en Santa Cruz. También, uno de mis objetivos es capacitar a los estudiantes para que tengan el nivel adecuado para ingresar a conservatorios o universidades en otros países, y esto es algo que ya ha dado resultado, una de mis alumnas ganó la beca completa para estudiar en Brasil en la Unila”, señaló Puerto.



“En estos momentos estoy implementando la asignatura de Teoria Solfeo y Audio Perceptiva, que es tan importante como el instrumento”, apuntó. La idea es ir implementando todas las asignaturas necesarias para que sea una especie de conservatorio.

En estos momentos, Puerto solo enseña las materias de Guitarra y Teoría Solfeo y Audio Perceptiva.

Las seis cuerdas

Contactos

A Pablo Uriarte se lo puede contactar al teléfono 726-09922, o a través del Facebook. Zoran Vranjican tiene el teléfono 753-95091. También en su www.zoranvranjican.com; y Alberto Puerto responde vía Whatsapp +1786 380 0508 o por su página de Facebook



Otros sitios

Algunas de las bibliotecas municipales tienen cursos gratuitas de guitarra. Se debe consultar en la biblioteca de la zona.