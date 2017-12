Claudia Fernández: “Mi esposo es el político, no yo”

No fue una decisión tomada de la noche a la mañana. La renuncia de Claudia Fernández a la conducción del noticiero de la Red Uno de La Paz fue pensada por varios meses y finalmente el martes en la noche fue hecha pública a través de la pantalla chica.

“Fue una decisión mía y a Álvaro lo sorprendí al anunciárselo. No tengo una fecha exacta para volver. La pausa la tomé para estar con Alba y habrá que esperar estos meses para ver cómo se dan las cosas”, comentó la esposa del vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera.

Tiene varios proyectos en mente, que aún no quiere anunciarlos, porque asegura que este tiempo fuera de la TV le será útil para concretarlos, pero de lo que sí cuenta es sobre la creación de una fanpage en la que mostrará su vida al lado de su familia, sobre todo los avances de su hija, que hoy tiene ocho meses.

“Quiero que aprenda a gatear antes de caminar para evitar porrazos”, señaló la periodista.

Sobre la posibilidad de comenzar una carrera política, Claudia aclara que no le interesa, pues lo único que ha hecho hasta hoy es colaborar, pero desde el lado de la beneficencia, no con un afán político, sino desde algo que le nace del corazón. “Mi esposo es el político, no yo. Simplemente me dedico a Alba”, puntualizó.

Sobre la posibilidad que García decida postularse a un cargo político en las próximas elecciones presidenciales de 2018, Claudia comentó: “Mi esposo dijo que no va a ir, pero soy muy respetuosa de la decisión que asuma o vaya a tomar, y siempre lo vamos a apoyar porque somos una familia, pero ahora la idea no es esa porque faltan todavía dos años y no está en los planes”.

Claudia cerrará con broche de oro su trabajo de más de 14 años en la red naranja este domingo, en el noticiero de las 22:00.