Clara Gil: “No tenía otra respuesta, no podía ni me gusta mentir”

Clara Gil no logró conquistar ninguno de los cuatro títulos del Miss Santa Cruz 2017, quedó como segunda finalista. Sin embargo, dio un gran ejemplo de valentía al denunciar públicamente el abuso que sufrió cuando era una niña.



Un día después de su confesión que impactó a nivel nacional, ya más tranquila, la estudiante de Administración de Empresas sigue alzando su voz. Reveló a Sociales&Escenas que no fue fácil conseguir que la escuchen, quiere que su mensaje llegue a más víctimas e invita a no callar.

La revelación sobre tu vida íntima causó mucho impacto, ¿por qué lo hiciste?

Dije lo que tenía que decir. Mucha gente comentó en las redes sociales que no debía decir eso, pero ¿por qué no voy a decirlo? Me preguntaron sobre el momento que marcó mi vida y fue ese ¿qué tengo que responder? ¿mentir para darle el gusto a la gente?. Desgraciadamente el momento que marcó mi vida fue ese. No podía decir una mentira. Quizás hay miles de personas que han pasado este momento, tal vez muchas chicas del concurso han pasado por eso, sé que a mucha gente le llegó lo que dije, pero no hay que callarse.



¿Qué fue lo que pasó?

Tenía nueve años, no recuerdo en qué momento empezó todo, pero lo sufrí. Él era el marido de mi tía, fue un tema muy complicado, de alguna manera he sido rebelde porque fue difícil tratar el tema con mi familia. Era doloroso por mi madre, por mi tía y por mí. El sujeto estaba siempre conmigo porque vivía en mi casa, mi mamá trabajaba y él aprovechaba los momentos en los que estaba sola.

Valga la aclaración, no fui violada, un pedófilo no es precisamente un violador, sino una persona que siente atracción por los niños, no necesariamente tiene deseo sexual, hay hombres que les gusta tocar a los niños, eso fue lo que me pasó. Él mandaba a mi hermanito a la venta y cuando estábamos solos me empezaba a tocar, mis senos ya se estaban desarrollando. Yo lo viví así hasta que llegó un momento en que me cansé y al ver que mi familia no podía hacer un cambio más profundo al respecto tuve la valentía de hablar con mis compañeras de colegio, ellas le comentaron a sus madres, y sus madres a la directora, y el colegio llamó a mi familia. Después mi madre dijo: “¿por qué no nos contaste bien todo? yo no sabía que todo era así.



¿Qué medidas tomaron en ese momento?

Él fue expulsado inmediatamente de mi casa e intervino la Defensoría de la Niñez, empecé a ir al sicólogo, aunque yo creía que no lo necesitaba, pero me hicieron ir de todas maneras. Recuerdo que durante el proceso las autoridades dudaron de mi palabra, pero finalmente prevaleció la verdad y la justicia actuó.



¿Crees que fue correcto haber hablado de esto en un certamen de belleza?

Es la primera vez que me tocó hablar del tema en público. Estoy tranquila, he visto comentarios positivos y negativos al respecto. Pero es necesario porque la gente piensa que las misses somos tontas, que no sufrimos, que somos superficiales.



¿Qué le dirías a las mujeres que sufren abusos?

Que todas estamos protegidas. No hay que tener miedo, no hay que callarse, no hay porqué aguantarse esas cosas, ni sentir vergüenza porque no somos nosotras las que estamos cometiendo el delito ni somos las de la mente pervertida.



¿Qué rescatas de tu experiencia en el concurso?

He ganado experiencia, no gané un título, pero aquí estoy dandole una entrevista al periódico más importante del país. Seguramente van a venir cosas más grandes. Soy una mujer luchadora y emprendedora. No me voy a rendir por no tener un título de belleza, ya vendrán cosas más grandes en mi vida.