Cineasta chileno Pablo Larraín dirigirá a Tom Hardy en nuevo filme

El cineasta chileno Pablo Larraín dirigirá "The True American", un filme basado en hechos reales que contará con el actor británico Tom Hardy como protagonista, informó hoy el medio especializado Deadline.

La nueva película del director, tras las aclamadas "Neruda" y "Jackie" (ambas de 2016), estará basada en el libro de no ficción "The True American: Murder and Mercy in Texas" que firmó Anand Giridharadas.

Este trabajo periodístico presentaba a Raisuddin Bhuiyan, un inmigrante de Bangladesh que trabajaba en una tienda de Dallas (Texas) en 2001 cuando un estadounidense llamado Mark Stroman intentó matarlo como presunta venganza por los ataques del 11 de septiembre.

Aunque Bhuiyan logró salvarse, otros dos inmigrantes de Pakistán e India no corrieron la misma suerte y fueron asesinados por Stroman en esos días.

Posteriormente Bhuiyan perdonó de manera pública a Stroman por lo sucedido y emprendió una campaña para evitar que su atacante fuera ejecutado, algo que finalmente sucedió en 2011.

Se trata de un proyecto que durante un tiempo tuvo a Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker", 2008) como potencial directora, aunque finalmente la realizadora será una de las productoras al servicio de Larraín.

El chileno presentó el año pasado "Jackie", un drama que mostraba a Jackie Kennedy (Natalie Portman) durante el asesinato en Dallas de su esposo, el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, así como en la organización del funeral de Estado.

"Jackie" recibió tres nominaciones al Óscar en las categorías de mejor vestuario, mejor banda sonora y mejor actriz para Portman.

También en 2016 Larraín estrenó "Neruda", una singular película biográfica sobre el célebre poeta que contó con el chileno Luis Gnecco y el mexicano Gael García Bernal como líderes del elenco.