Hoy cierra el XII Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Misiones de Chiquitos, una edición que reunió a 1.070 músicos, pertenecientes a 61 grupos -coros, orquestas, ensambles y dúos de 16 países- que se presentaron durante 10 días en 150 conciertos, en 20 iglesias y templos de la ciudad de Santa Cruz, en una docena de municipios cruceños, uno de Chuquisaca y en la ciudad de Tarija.



Para los organizadores, todos estos números reflejan el éxito de este festival, que se coronará hoy, ya que esperan superar los 50.000 espectadores de la versión de 2016.



“Ha sido un festival tranquilo en cuanto a la logística, no tuvimos inconvenientes de ningún tipo durante el desarrollo del mismo. También estamos contentos por la respuesta del público”, indicó Paula Paz Soldán, gerenta de la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), institución creadora y organizadora de este evento, cuya primera edición se realizó en 1996.



“Considero que ha sido un éxito el festival, hemos tenido estrenos mundiales de dos sinfonías. Además, destacamos que en Tarija, en su segundo año, la gente ha respondido mucho mejor esta vez, así como también tuvimos buena asistencia en Santa Cruz”, comentó Paz Soldán.



De la misma manera, la gerenta de APAC destacó la calidad de los artistas que llegaron este año, desde la violinista cruceña Karín Cuéllar -quien estudia en Inglaterra-, que participó por primera vez como experta en música antigua, hasta la famosa violinista española Lina Tur Bonet, quien fue protagonista de la primera residencia artística en una edición del festival, en la que compartió su experiencia con los jóvenes músicos de la Orquesta Municipal de San José.



Las sedes

Paula Paz Soldán lamentó que este año el festival no llegara a los municipios guarayos de Ascensión ni de Urubichá por falta de apoyo de sus autoridades, aunque destacó el esfuerzo de las otras sedes. Incluso en Camiri, el viernes, se realizó uno de los estrenos mundiales del festival.



Por segundo año consecutivo el Festival de Música Barroca llegó también a Sucre, al municipio de Santa Rosa, donde hubo tres conciertos y, además, llegaron por primera vez al municipio de Entre Ríos, de Tarija.



Precisamente en la capital tarijeña fue donde se desarrolló el XII Encuentro Internacional de Musicólogos, cuyo tema principal era En la música está la memoria: las mediaciones de la estética misional en el barroco americano. Participaron investigadores de Bolivia, México, Argentina y Guatemala.



Manuel Gómez, participante por Bolivia, dijo que lo que se quiso ver en este encuentro era cómo las identidades locales ayudan a construir una estética también local a partir de la influencia de la espiritualidad de las congregaciones, ya sean estas jesuíticas o franciscanas.



Desafíos

Consultado sobre los desafíos que debe encarar APAC para las próximas ediciones, el director artístico del festival, el padre Piotr Nawrot, dijo que uno de los más importantes es el de tener una sede propia. “No es una queja, pero me pregunto por qué todavía APAC no tiene su propia casa, su propio edificio y que tengamos que vivir alquilando. Sorprende por la contribución que hemos hecho, el nombre que Bolivia ha ganado con esta institución”, señaló Nawrot. “Con el pago del alquiler podríamos utilizar esta plata para apoyar a los artistas o promover otras cosas culturales”, puntualizó Nawrot.



Igualmente, Nawrot dijo que APAC necesita un cambio de generación. “Yo he estado dos décadas y tampoco puedo perpetuarme, me gustaría ir preparando a alguien en estas responsabilidades y que APAC, las orquestas, los maestros vayan perfeccionando sus conocimientos”, comentó. “A mí no me resultaría difícil trabajar para alguien tocando el segundo violín. Esto tiene que ir en constante crecimiento”, finalizó Nawrot.